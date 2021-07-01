Предписание НАПК направили главе наблюдательного совета "Нафтогаза" Клэр Споттисвуд. В нем говорится, что контракт с Юрием Витренко нарушает закон.
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НАПК требует уволить Юрия Витренко
Предписание главе наблюдательного совета" Нафтогаза " Клэр Споттисвуд направили 1 июля.
В предписании НАПК требует прекратить контракт №1 с главой правления НАК "Нафтогаз Украины" как незаконный на основании части 2 статьи 26 закона о предотвращении коррупции,
– говорится в сообщении.
В НАПК рассказали, что составили предписание после ознакомления с пояснениями Кабмина, поданными в Окружной админсуд Киева. В пояснениях Кабмин указал, что для прекращения контракта необходимо решение наблюдательного совета общества.
Почему НАПК требует уволить Витренко
НАПК выявило нарушения в деятельности бывшего заместителя министра энергетики Украины, который является главой правления "Нафтогаза". В связи с этим НАПК внесло предписание КМУ.
В Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции заявили, что по закону "О предотвращении коррупции":
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после увольнения с публичной службы в течение года лицо не должно участвовать в руководстве организациями, на которые оно могло влиять, работая на государство;
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ограничение действует независимо от того, сколько человек работал в должности до увольнения.
В то же время, работая в Минэнергетики, бывший замминистра системно принимал участие в подготовке решений относительно деятельности "Нафтогаза". Следовательно, его назначение на должность главы правления этого общества нарушает закон,
– объяснили в НАПК.
Кроме того, в ведомстве добавили, что для исполнения закона предписания не нужны. Однако в НАПК рассказали, что реагируют тогда, когда закон не выполняют.
Требование уволить Юрия Витренко: коротко
- В мае Центр противодействия коррупции направил обращение в НАПК, чтобы изучили законность назначения Юрия Витренко. В НАПК заявили, что назначение Витренко является незаконным и решение нужно отменить.
- После этого глава наблюдательного совета "Нафтогаза" Клэр Споттисвуд инициировала отстранение Юрия Витренко с должности главы учреждения.
- Сам Юрий Витренко назвал предписание НАПК незаконным и предвзятым. Он хочет оспаривать его в суде.
- Премьер Украины Денис Шмыгаль через скандальный ОАСК требовал отменить вердикт НАПК в отношении Витренко.