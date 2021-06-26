Об этом в программе "Перекрестный допрос" отметил глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков. Также в интервью он рассказал об особенностях создания наблюдательных советов и стандартах корпоративного управления в Украине.
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О назначении Витренко
В четверг (24 июня – 24 канал) совет "Нафтогаза" сказал, что он собирается как-то решить этот вопрос (назначение Юрия Витренко – 24 канал), но пока результата собрания не видим. НАПК высказалось на этот счет. Есть предписание на тему того, что Витренко назначили на должность главы "Нафтогаза" незаконно. Почему? Что дальше?
Далее мы надеемся на то, что наблюдательный совет сегодня (24 июня – 24 канал) примет решение и прекратит полномочия на посту главы наблюдательного совета "Нафтогаза" (Марии Сухан — 24 канал).
Закон Украины "О предотвращении коррупции" – статья 26 и Конституция Украины – статья 8 – требуют, чтобы лицо, принимавшее участие в принятии решений относительно субъекта хозяйствования частной компании хотя бы год не возглавляло соответствующую кампанию.
Юрий Витренко системно участвовал в принятии решений по "Нафтогазу" и даже высказывался относительно того решения, которым его самого назначили и уволили наблюдательный совет. Он лично инициировал.
Именно это увольнение и дало возможность правительству назначить его председателем правления "Нафтогаза". Открытое нарушение закона. Нет никаких конфликтов НАПК с Кабмином или "Нафтогазом". Есть конфликт правительства и "Нафтогаза" с законом.
Вы понимаете суть закона относительно основ предотвращения коррупции? Там говорится о том, чтобы отделить бизнес от государственной службы. То есть когда человек работал на госслужбе, а потом вдруг ушел в смежный частный бизнес – это запрещается. Витренко пошел работать не в частный бизнес с должности исполняющего обязанности Минэнергетики, он пошел в национальную государственную компанию "Нафтогаз".
Закон "О предотвращении коррупции" предоставляет право и обязанность трактовать этот закон. Это возложено на НАПК и ни один другой орган не может это делать. Там именно так и написано.
Новиков: "Есть конфликт правительства и "Нафтогаза" с законом" / Фото 24 канала
Во-вторых, откройте устав "Нафтогаза" – там четко, "черным по белому" написано, что это является частной акционерной компанией. В 26-й так и написано, что запрещено возглавлять частные субъекты хозяйствования в течение года после того, как ты участвовал в принятии решений.
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Третье, еще раз напомню, что сам господин Витренко предлагал уволить наблюдательный совет, что дало возможность назначить его председателем правления "Нафтогаза". То есть это открытое влияние на деятельность.
Здесь не последнюю роль сыграл одиозный Окружной админсуд, который как-то быстро, за одни сутки, рассмотрел предписание и вынес свое решение относительно того, что Витренко таки назначили правильно. Вопрос в том, что случилось с ОАСК? Сначала они играют на одном поле, потом на другом. Такое ощущение, что это демонстрация лояльности к любой власти.
Есть 3 тезиса, один из которых вам не понравится. На самом деле у НАПК было много дел в ОАСК. Практически ко всем решениям (кроме обжалованием Тупицким нашего предписания и ситуации с "Нафтогазом") у нас был вопрос относительно законности решения ОАСКа.
Что известно о назначении Витренко?Андрея Коболева уволили с должности главы НАК "Нафтогаз Украины". На его место назначили Витренко. Центр противодействия коррупции направил обращение в НАПК, чтобы изучили законность назначения. В ведомстве заявили, что назначение Витренко является незаконным и такое решение надо отменить.
Во-вторых, премьер-министр не имел права обжаловать предписание, так как только Кабмин, как коллегиальный орган, в этом случае мог, в соответствии с регламентом правительства, принять решение взять предписание и сказать, что они не считают нужным его выполнять и обратиться в суд.
Правительство нарушило собственный же регламент. Да, ОАСК должен был бы его вернуть.
Третье, невыполнение правительством требований закона фактически гарантирует сохранение ОАСКа, как суда и не голосование парламентом закона о его ликвидации.
Я думаю, вы немного погорячились, назвав НАК "Нафтогаз" частным акционерным обществом.
В уставе так прямо написано.
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В реестре юридических лиц НАК "Нафтогаз" – национальное акционерное общество в государственной собственности.
Откройте постановление Правительства, которым утвержден устав "Нафтогаза". Он – в открытом доступе. Там именно так и написано – частное акционерное общество.
Так у нас "Нафтогаз" стал уже частной компанией? Кто владелец?
Да. Так решило правительство. В уставе именно так написано. Более того, как он добавил, если бы "Нафтогаз" был публичным акционерным обществом, в таком случае Юрий Витренко смог бы занимать должность его руководителя. Но бы это породило бы другие обязанности – Юрия Витренко и всех других должностных лиц общества подавать декларацию.
Как вам пришло в голову проверять это постановление Кабмина о назначении Витренко на должность?
Во-первых, наш департамент по предотвращению конфликта интересов мониторил происходящие ситуации. Мы активно проверяем такие кейсы, так как в прессе была информация о возможном конфликте интересов. Мы вообще это проверяли. Конфликта интересов не подтвердили, но установили нарушения ограничений по заниманию должностей.
Во-вторых, к нам поступили 3 обращения по этому поводу:
- от Ярослава Юрчишина;
- от Центра противодействия коррупции;
- от Совета общественного контроля НАБУ.
Вы знаете из кого состоит в основном Совет общественного контроля Национального антикоррупционного бюро расследований?
Там единое представительство партии "Демократический топор".
К нам поступили 3 обращения, – Новиков / Фото 24 канала
Есть такая маргинальная политическая сила. Андрей Коболев, который имеет длительный конфликт с Витренко и против того, чтобы пускать его к руководству "Нафтогаза", не скрывал, что финансово поддерживал эту партию. Вы не видите здесь конфликта интересов?
Возможно, здесь и есть конфликт интересов. Однако этот институт применяют только в отношении субъектов декларирования или работников госпредприятий. Партия является частным образования, поэтому в отношении нее Закон "О предотвращении коррупции" не распространяет ограничения по конфликту интересов.
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Но ведь вы проверяете эти партии?
Да, но с той точки зрения, чтобы они не финансировались финансовыми промгруппами. Эти 3 обращения поступили, когда проверка уже проходила. Они не имели значения. Мы бы одинаково констатировали этот факт.
Если наблюдательный совет "Нафтогаза" не проведет заседание и не примет то решение, которое вы озвучили, что будет дальше? Как будет развиваться ситуация с вашей стороны?
Мы будем вынуждены обратиться в Печерский районный суд Киева (скорее всего, в Печерский, по месту заключения контракта) с иском о расторжении контракта с руководителем "Нафтогаза". Я на самом деле с Андреем Коболевым не знаком, с Юрием Витренко – знаком.
Еще до того, как эта ситуация стала публичной, мы донесли, поскольку НАПК является органом, который всегда объясняет свои действия, нашу позицию, проговорили с Юрием Витренко, с премьер-министром, действительно объяснили, что есть нарушение закона и мы вынуждены в этом случае отреагировать.
О наблюдательных советах
Обосновывая свое предписание о незаконных назначения Витренко на пост председателя правления "Нафтогаза", вы в своем заявлении на сайте НАПК начали с таких слов: "Построение эффективного корпоративного управления – одно из главных условий противодействия коррупции в Украине". Скажите, пожалуйста, построение эффективного корпоративного управления – это порой не создание наблюдательных советов при государственных корпорациях, где люди получают высокие зарплаты, в то же время почти ничего не делают? Фактически мы имеем узаконенную коррупцию. Вы знаете слово "синекура"?
Да, знаю.
Что оно означает?
Оно означает предоставление на откуп какой-то сферы.
Да, это еще давний Римский термин, который определяет именно должность, не требующую особых усилий, но одновременно приносящую солидный доход. Так вот эта корпоратизация, в частности в наблюдательном совете "Нафтогаза", где люди получают многомиллионные выплаты, привела к тому, что мы фактически имеем узаконенную коррупцию.
Это очень поверхностное утверждение, особенно учитывая события, которые даже сегодня (24 июня – 24 канал) происходили. Есть Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), штаб-квартира которой расположена в Париже. Туда входят все страны "золотого миллиарда", как принято говорить.
Так вот на базе ОЭСР сформировали принципы корпоративного управления, которые позволяют минимизировать или вовсе ликвидировать коррупцию при управлении государственными предприятиями. Например, во Франции наибольшее количество государственных предприятий в Европе и там таких коррупционных скандалов нет.
Новиков рассказал, почему назначение Витренко является незаконным / Фото 24 канала
Эти принципы четкие, единые для всех богатых стран. Если мы хотим быть богатой страной, то должны их внедрять. Эти принципы предусматривают создание независимых наблюдательных советов.
Гарантией этой независимости является предоставление им в том числе и высоких заработных плат, потому что убытки от коррупции просто в 100 раз больше, чем любые возможные расходы на эти наблюдательные советы и предоставление им на конкурсной основе, на меритократических принципах назначения правления крупных государственных корпораций и крупных государственных монополий.
То, что вы сказали, это все равно, что изобретать какое-то свое колесо. Давно уже изобрели в мире, как обеспечить эффективное управление государственными компаниями и корпорациями. Одним из элементов этого эффективного управления является:
- создание наблюдательных советов;
- обеспечение независимых и высокооплачиваемых правлений в таких корпорациях.
Значит ли это, что их нельзя купить за еще большие деньги?
Эрик Шмидт, бывший гендиректор Google, написал примерно 12 лет назад книгу "Новый цифровой мир". Так вот основным активом в новом цифровом мире является на самом деле репутация. Как правило, в этих наблюдательных советах представлены такие члены, для которых репутация дороже любых денег, потому что это долгосрочный актив, который можно капитализировать всю жизнь.
Если ты назначаешь человека, который действительно ценит свою репутацию, то риски коррумпировать его являются очень низкими.
Хочу еще добавить, что сегодня (24 июня – 24 канал) Организация экономического сотрудничества и развития проводила в Украине с участием премьер-министра, кажется, вместо него там принимал участие первый вице-премьер-министр Алексей Любченко, мероприятие, посвященное внедрению стандартов корпоративного управления как раз в Украине.
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Там были представители крупнейших государственных компаний, очень успешных, которые делились этим опытом. И этот указ президента еще с октября 2019 года предусматривает внедрение этих стандартов управления, шаг 150 Плана приоритетных действий правительства на 2021 год. И это единственный способ, других не существует, обеспечить снижение коррупции и эффективное управление государственными корпорациями.