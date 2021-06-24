Таким планом является антикоррупционная стратегия. Об этом в эфире программы "Перекрестный допрос" сообщил глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков.

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О чем говорится в антикоррупционной стратегии

По его словам, с олигархами не стоит бороться. К ним должен быть совершенно другой подход.

Мы считаем в НАПК, что с олигархами надо не бороться. Почему? У нас другой подход к этому. Мы уверены, что олигархи как лица, которые влияют на власть, имеют этот мотив только потому, что если не они захватят власть, то кто-то другой,

– отметил Новиков.

Он отметил, что антикоррупционная стратегия приводит четкий план, как сделать равные правила для всех и лишить олигархов мотивов захватывать власть. Такой способ, по его мнению, гораздо эффективнее.

Соответствующая стратегия, как отметил глава НАПК, содержит ответы на все вопросы по преодолению коррупции. Основные из них:

завершение судебной реформы;

внедрение инструментов проверки отчетов политических партий;

эффективная система финансового контроля, проверки деклараций.

Новиков: Коррупция и олигархическое влияние – почти синонимы

Новиков отметил, что в целом законопроект об олигархах может снизить уровень коррупции. "Коррупция – это использование власти в собственных интересах. Олигархическое влияние – это использование власти в собственных интересах. Это почти синонимы", – отметил он.

"Мы занимаемся тем, что устанавливаем правильность или неправильность деклараций. И устанавливаем, есть ли у человека активы, оформленные на других лиц. Это непосредственно наша функция", – добавил глава НАПК.

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