Таким планом є антикорупційна стратегія. Про це в ефірі програми "Перехресний допит" повідомив очільник Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков.

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Про що мовиться в антикорупційній стратегії

За його словами, з олігархами не варто боротись. До них повинен бути зовсім інший підхід.

Ми вважаємо в НАЗК, що з олігархами треба не боротись. Чому? В нас інший підхід до цього. Ми впевнені, що олігархи як особи, які впливають на владу, мають цей мотив тільки тому, що якщо не вони захоплять владу, то хтось інший,

– наголосив Новіков.

Він відзначив, що антикорупційна стратегія наводить чіткий план, як зробити рівні правила для всіх і позбавити олігархів мотивів захоплювати владу. Такий спосіб, на його думку, набагато ефективніший.

Відповідна стратегія, як зауважив глава НАЗК, містить відповіді на всі запитання щодо подолання корупції. Основні з них:

завершення судової реформи;

впровадження інструментів перевірки звітів політичних партій;

ефективна система фінансового контролю, перевірки декларацій.

Новіков: Корупція і олігархічний вплив – майже синоніми

Новіков відзначив, що загалом законопроєкт про олігархів може знизити рівень корупції. "Корупція – це використання влади у власних інтересах. Олігархічний вплив – це використання владою у власних інтересах. Це майже синоніми", – відзначив він.

"Ми займаємось тим, що встановлюємо правильність або неправильність декларацій. І встановлюємо, чи є в особи активи, оформлені на інших осіб. Це безпосередньо наша функція", – додав очільник НАЗК.

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