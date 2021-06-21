Спікер Верховної Ради також розповів, що цей закон потрібен на 100%. Зокрема запевнив, що ним займатимуться та він незабаром з'явиться у Верховній Раді.
До теми Хто ж такі олігархи: повний текст законопроєкту Зеленського
Разумков заявив, що в Україні потрібен закон про лобізм
Закон про лобізм має доповнювати закон про олігархів.
Не в тому розумінні, в якому він існує сьогодні в суспільстві, тому що він існує з позначкою мінус. А в тому варіанті, який ми можемо побачити у США, в Європі, де все відкрито, де є люди-лобісти, які відстоюють інтереси бізнесу, не порушуючи закон,
– заявив Разумков.
Він також пояснив, що в цих країнах вони декларують "свої статки, контакти і багато-багато іншого". Саме це "точно допоможе" вивести у публічну площину все негативне, що є в українській політиці.
Наслідки ймовірного закону про лобізм
Дмитро Разумков очікує, що проєкт закону підтримають в першому читанні, а у другому – нардепи й він також матимуть пропозиції до нього. Він припустив, що ухвалення цього закону забезпечить "більш правильні, прозорі правила гри, правила відносин з представниками великого бізнесу".
Відповідаючи на питання, чи є законопроєкт про лобізм у далекій перспективі, він відповів негативно. Запевнив, що законом займатимуться.
І незабаром він все ж таки з'явиться у стінах Верховної Ради. Він буде непростий. Я розумію, що буде багато і критики,
– сказав спікер ВР.
На його думку, є два варіанти розвитку подій:
- або не йти цим шляхом, далі закривати очі на те, що відбувається за лаштунками;
- або все ж таки зробити і Верховну Раду відкритою для суспільства, для публічної політики, щоб все відбувалося "не під ковдрою", а так, щоб всі про це знали.
Він переконаний, що статус олігарха повинна визначати не РНБО, а окрема та спеціально створена структура.
Закон про олігархів: коротко
- У квітні Володимир Зеленський на засіданні РНБО ініціював створення законопроєкту про статус олігарха в Україні.
- 3 червня документ передали на розгляд Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.
- Там сказано, що питання про те, чи вносити людину до реєстру олігархів, розв'язуватиме РНБО.
- 20 червня Дмитро Разумков також заявив, що ВР рада розгляне законопроєкт "раніше, ніж очікували".