Про це у програмі "Перехресний допит" зазначив глава Національного агенства з питань запобігання корупції Олександр Новіков. Також в інтерв'ю він розповів про особливості створення наглядових рад та стандарти корпоративного управління в Україні.
Читайте першу частину інтерв'ю Про олігархів, фінансування партій та корупцію: інтерв'ю з главою НАЗК Новіковим
Про призначення Вітренка
В четвер (24 червня – 24 канал) рада "Нафтогазу" сказала, що вона збирається якось розв'язати це питання (призначення Юрія Вітренка – 24 канал), але поки результату зібрання не бачимо. НАЗК висловилось щодо цього. Є припис на тему того, що Вітренка призначили на посаду глави "Нафтогазу" незаконно. Чому? Що далі?
Далі ми сподіваємось на те, що наглядова рада сьогодні (24 червня – 24 канал) ухвалить рішення та припинить повноваження на посаді глави наглядової ради "Нафтогазу" (Марії Сухан — 24 канал).
Закон України "Про запобігання корупції" – стаття 26 та Конституція України – стаття 8 – вимагають, щоб особа, яка брала участь в ухваленні рішень щодо суб'єкта господарювання приватної компанії хоча б рік не очолювала відповідну кампанію.
Юрій Вітренко системно брав участь в ухваленні рішень щодо "Нафтогазу" й навіть висловлювався щодо того рішення, яким його самого призначили і звільнили наглядову раду. Він особисто це ініціював.
Саме це звільнення й дало можливість уряду призначити його головою правління "Нафтогазу". Відкрите порушення закону. Немає жодних конфліктів НАЗК з Кабміном чи "Нафтогазом". Є конфлікт уряду і "Нафтогазу" з законом.
Ви розумієте суть закону щодо засад запобігання корупції? Там мовиться про те, щоб відокремити бізнес від державної служби. Тобто коли людина працювала на держслужбі, а потім раптом пішла в суміжний приватний бізнес – це забороняється. Вітренко пішов працювати не в приватний бізнес з посади виконувача обов'язків міненергетики, він пішов в національну державну компанію "Нафтогаз".
Закон "Про запобігання корупції" надає право і обов'язок трактувати цей закон. Це покладено на НАЗК і жоден інший орган не може це робити. Там саме так і написано.
Новіков: "Є конфлікт уряду і "Нафтогазу" з законом" / Фото 24 каналу
По-друге, відкрийте статут "Нафтогазу" – там чітко, "чорним по білому" написано, що це є приватною акціонерною компанією. В 26-й так і написано, що заборонено очолювати приватні суб'єкти господарювання впродовж року після того, як ти брав участь в ухваленні рішень.
До теми "Нафтогаз" – приватне акціонерне товариство, – у НАЗК пояснили незаконність призначення Вітренка
Третє, ще раз нагадаю, що сам пан Вітренко пропонував звільнити наглядову раду, що дало можливість призначити його головою правління "Нафтогазу". Тобто це відкритий вплив на діяльність.
Тут не останню роль зіграв одіозний Окружний адмінсуд, який якось швидко, за одну добу, розглянув припис і виніс своє рішення щодо того, що Вітренка таки призначили правильно. Запитання в тому, що сталося з ОАСК? Спочатку вони грають на одному полі, потім на іншому. Таке відчуття, що це демонстрація лояльності до будь-якої влади.
Є 3 тези, одна з яких вам не сподобається. Насправді у НАЗК було багато справ в ОАСК. Практично до всіх рішень (крім оскарженням Тупицьким нашого припису і ситуації з "Нафтогазом") у нас було питання щодо законності рішення ОАСКу.
Що відомо про призначення Вітренка?Андрія Коболєва звільнили з посади голови НАК "Нафтогаз України". На його місце призначили Вітренка. Центр протидії корупції направив звернення до НАЗК, аби вивчили законність призначення. У відомстві заявили, що призначення Вітренка є незаконним і таке рішення треба скасувати.
По-друге, прем'єр-міністр не мав права оскаржувати припис, оскільки тільки Кабмін, як колегіальний орган, в цьому випадку міг, згідно з регламентом самого уряду, ухвалити рішення взяти припис і сказати, що вони не вважають за потрібне його виконувати і звернутись до суду.
Уряд порушив власний же регламент. Так, ОАСК мав би його повернути.
Третє, невиконання урядом вимог закону фактично гарантує збереження ОАСКу, як суду і не голосування парламентом закону про його ліквідацію.
Я думаю, ви трохи погарячкували, назвавши НАК "Нафтогаз" приватним акціонерним товариством.
У статуті так прямо написано.
Повний випуск "Перехресного допиту" з Олександром Новіковим: дивіться відео
В реєстрі юридичних осіб НАК "Нафтогаз" – національне акціонерне товариство у державній власності.
Відкрийте постанову уряду, яким затверджено статут "Нафтогазу". Він – у відкритому доступі. Там саме так і написано – приватне акціонерне товариство.
Так у нас "Нафтогаз" став вже приватною компанією? Хто ж тоді власник?
Так. Так вирішив уряд. У статуті саме так написано. Ба більше, як він додав, якби "Нафтогаз" був публічним акціонерним товариством, у такому випадку Юрій Вітренко зміг би обіймати посаду його керівника. Але б це породило б інші обов'язки – Юрія Вітренка і всіх інших посадових осіб товариства подавати декларацію.
Як вам спало на думку перевіряти цю постанову Кабміну про призначення Вітренка на посаду?
По-перше, наш департамент із запобігання конфлікту інтересів моніторив ситуації, які відбуваються. Ми активно перевіряємо такі кейси, оскільки в пресі була інформація про можливий конфлікт інтересів. Ми взагалі це перевіряли. Конфлікту інтересів не підтвердили, але встановили порушення обмежень щодо обіймання посад.
По-друге, до нас надійшли 3 звернення щодо цього:
- від Ярослава Юрчишина;
- від Центру протидії корупції;
- від Ради громадського контролю НАБУ.
Ви знаєте з кого складається здебільшого Рада громадського контролю Національного антикорупційного бюро розслідувань?
Там єдине представництво партії "Демократична сокира".
До нас надійшли 3 звернення, – Новіков / Фото 24 каналу
Є така маргінальна політична сила. Андрій Коболєв, який має тривалий конфлікт з Вітренком і проти того, щоб пускати його до керівництва "Нафтогазу", не приховував, що фінансово підтримував цю партію. Ви не бачите тут конфлікту інтересів?
Можливо, тут і є конфлікт інтересів. Однак цей інститут застосовують лише щодо суб'єктів декларування або працівників держпідприємств. Партія є приватним утворення, тому щодо неї Закон "Про запобігання корупції" не поширює обмеження щодо конфлікту інтересів.
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Але ж ви перевіряєте ці партії?
Так, але з того погляду, щоб вони не фінансувались фінансовими промгрупами. Ці 3 звернення надійшли, коли перевірка вже тривала. Вони не мали значення. Ми б однаково констатували цей факт.
Якщо наглядова рада "Нафтогазу" не проведе засідання і не ухвалить те рішення, яке ви озвучили, що буде далі? Як розвиватиметься ситуація з вашого боку?
Ми будемо змушені звернутися до Печерського районного суду Києва (скоріш за все, до Печерського, за місцем укладення контракту) з позовом про розірвання контракту з керівником "Нафтогазу". Я насправді з Андрієм Коболєвим не знайомий, з Юрієм Вітренком – знайомий.
Ще до того, як ця ситуація стала публічною, ми донесли, оскільки НАЗК є органом, який завжди пояснює свої дії, нашу позицію, проговорили з Юрієм Вітренком, з прем'єр-міністром, дійсно пояснили, що є порушення закону й ми змушені у цьому випадку відреагувати.
Про наглядові ради
Обґрунтовуючи свій припис про незаконні призначення Вітренка на посаду голови правління "Нафтогазу", ви у своїй заяві на сайті НАЗК почали з таких слів: "Побудова ефективного корпоративного управління – одна з головних умов протидії корупції в Україні". Скажіть, будь ласка, побудова ефективного корпоративного управління – це часом не створення наглядових рад при державних корпораціях, де люди отримують високі зарплати, водночас майже нічого не роблять? Фактично ми маємо узаконену корупцію. Ви знаєте слово "синекура"?
Так, знаю.
Що воно означає?
Воно означає надання на відкуп якоїсь сфери.
Так, це ще давній римський термін, який визначає саме посаду, що не вимагає особливих зусиль, але водночас приносить солідний дохід. Так-от ця корпоратизація, зокрема у наглядовій раді "Нафтогазу", де люди отримують багатомільйонні виплати, призвела до того, що ми фактично маємо узаконену корупцію.
Це дуже поверхневе твердження, особливо зважаючи на події, які навіть сьогодні (24 червня – 24 канал) відбувалися. Є Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), штаб-квартира якої розташована у Парижі. Туди входять всі країни "золотого мільярда", як заведено казати.
Так-от на базі ОЕСР сформували принципи корпоративного управління, які дозволяють мінімізувати або зовсім ліквідувати корупцію при управлінні державними підприємствами. Наприклад, у Франції найбільша кількість державних підприємств у Європі і там таких корупційних скандалів немає.
Новіков розповів, чому призначення Вітренка є незаконним / Фото 24 каналу
Ці принципи чіткі, єдині для всіх багатих країн. Якщо ми хочемо бути багатою країною, то маємо їх впроваджувати. Ці принципи передбачають створення незалежних наглядових рад.
Гарантією цієї незалежності є надання їм зокрема й високих заробітних плат, тому що збитки від корупції просто у 100 разів більші, ніж будь-які можливі витрати на ці наглядові ради і надання їм на конкурсних засадах, на меритократичних засадах призначення правління великих державних корпорацій й великих державних монополій.
Те, що ви сказали, це все одно, що винаходити якесь своє колесо. Давно вже винайшли у світі, як забезпечити ефективне управління державними компаніями та корпораціями. Одним з елементів цього ефективного управління є:
- створення наглядових рад;
- забезпечення незалежних та високооплачуваних правлінь у таких корпораціях.
Чи означає це, що їх не можна купити за ще більші гроші?
Ерік Шмідт, колишній гендиректор Google, написав приблизно 12 років книгу "Новий цифровий світ". Так-от основним активом у новому цифровому світі є насправді репутація. Як правило, у цих наглядових радах представлені такі члени, для яких репутація дорожча за будь-які гроші, тому що це довготерміновий актив, який можна капіталізувати усе життя.
Якщо ти призначаєш людину, яка дійсно цінує свою репутацію, то ризики корумпувати її є дуже низькими.
Хочу ще додати, що сьогодні (24 червня – 24 канал) Організація економічного співробітництва та розвитку проводила в Україні за участю прем'єр-міністра, здається, замість нього там брав участь перший віцепрем'єр-міністр Олексій Любченко, захід, присвячений впровадженню стандартів корпоративного управління якраз в Україні.
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Там були представники найбільших державних компаній, дуже успішних, які ділилися цим досвідом. І цей указ президента ще з жовтня 2019 року передбачає впровадження цих стандартів управління, крок 150 Плану пріоритетних дій уряду на 2021 рік. І це єдиний спосіб, інших не існує, забезпечити зниження корупції й ефективне управління державними корпораціями.