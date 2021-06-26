Про це у програмі "Перехресний допит" зазначив глава Національного агенства з питань запобігання корупції Олександр Новіков. Також в інтерв'ю він розповів про особливості створення наглядових рад та стандарти корпоративного управління в Україні.

Читайте першу частину інтерв'ю Про олігархів, фінансування партій та корупцію: інтерв'ю з главою НАЗК Новіковим

Про призначення Вітренка

В четвер (24 червня – 24 канал) рада "Нафтогазу" сказала, що вона збирається якось розв'язати це питання (призначення Юрія Вітренка – 24 канал), але поки результату зібрання не бачимо. НАЗК висловилось щодо цього. Є припис на тему того, що Вітренка призначили на посаду глави "Нафтогазу" незаконно. Чому? Що далі?

Далі ми сподіваємось на те, що наглядова рада сьогодні (24 червня – 24 канал) ухвалить рішення та припинить повноваження на посаді глави наглядової ради "Нафтогазу" (Марії Сухан — 24 канал).

Закон України "Про запобігання корупції" – стаття 26 та Конституція України – стаття 8 – вимагають, щоб особа, яка брала участь в ухваленні рішень щодо суб'єкта господарювання приватної компанії хоча б рік не очолювала відповідну кампанію.

Юрій Вітренко системно брав участь в ухваленні рішень щодо "Нафтогазу" й навіть висловлювався щодо того рішення, яким його самого призначили і звільнили наглядову раду. Він особисто це ініціював.

Саме це звільнення й дало можливість уряду призначити його головою правління "Нафтогазу". Відкрите порушення закону. Немає жодних конфліктів НАЗК з Кабміном чи "Нафтогазом". Є конфлікт уряду і "Нафтогазу" з законом.