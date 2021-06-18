Реакція Шмигаля на вимогу НАЗК

Прем'єр-міністр пояснив, чому звернувся до суду, аби оскаржити припис Національного агентства з питань запобігання корупції. Все тому, що відомство фактично вимагає, аби він порушив закони України.

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За словами Шмигаля, НАЗК хоче, щоб він скасував окремі розпорядження уряду та припинив дію контракту про призначення Вітренка. Однак, згідно з законом, Агентство має звертатися до суду, якщо хоче скасувати договір.

Кабмін – колегіальний орган, що означає, що рішення схвалює не лише прем'єр, а й усі міністри.

Прем'єр-міністр не може одноосібно скасувати розпорядження, як того вимагає НАЗК. Це прямо суперечить нормам Конституції та закону про уряд,

– пояснив політик.

Він додав, що рішення Окружного адміністративного суду Києва щодо припинення припису НАЗК – найкраще розв'язання ситуації, що склалася.

Що відомо про припис щодо Вітренка