Реакция Шмыгаля на требование НАПК

Премьер-министр объяснил, почему обратился в суд, чтобы обжаловать предписание Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. Все потому, что ведомство фактически требует, чтобы он нарушил законы Украины.

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По словам Шмыгаля, НАЗК хочет, чтобы он отменил отдельные распоряжения правительства и прекратил действие контракта о назначении Витренко. Однако, согласно закону, Агентство должно обращаться в суд, если хочет отменить договор.

Кабмин – коллегиальный орган, что означает, что решение одобряет не только премьер, но и все министры.

Премьер-министр не может единолично отменить распоряжение, как того требует НАЗК. Это прямо противоречит нормам Конституции и закона о правительстве,

– пояснил политик.

Он добавил, что решение Окружного административного суда Киева о прекращении предписания НАПК – лучшее решение сложившейся ситуации.

Что известно о предписании по Витренко