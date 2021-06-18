Почему суд остановил предписание НАПК

С соответствующим иском в Окружной административный суд Киева обратился премьер-министр Денис Шмыгаль. 17 июня служители Фемиды приняли его.

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В то же время в суде отметили, что прекращение предписания не решает публично-правовой спор по существу. Это – вынужденный шаг. Не остановка предписания может привести к негативным последствиям для восстановления которых необходимо будет приложить значительные усилия и расходы.

Дело будет рассматриваться по правилам упрощенного искового производства в судебном заседании с вызовом сторон. Судебное заседание назначено на 29 июня.

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