Несмотря на убытки компании: правление "Нафтогаза" получило 610 млн вознаграждения в 2021 году

"Нафтогаз" в 2020 году получил 19 миллиардов гривен убытков. Несмотря на это, руководству компании выплатили более 610 миллионов премий и других выплат.

Выплаты получил наблюдательный совет

Определение размера вознаграждений членов правления – это компетенция наблюдательного совета "Нафтогаза". Об этом говорится в отчете Комитета по назначениям и вознаграждениям 2020 года.

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Больше всего получил тогдашний председатель правления Андрей Коболев – 347 миллионов гривен. Однако 338,6 миллиона этой суммы – это вторая часть выплат, предусмотренных за победу в Стокгольмском арбитраже. Из общего вознаграждения сугубо зарплата Коболева в должности составляла 6,3 миллиона гривен в год.

В целом вознаграждение членов правления состоит из:

базовой части – зарплата и больничные,

вознаграждения за выполнение работы на других ключевых должностях в "Нафтогазе" – годовая премия и другие выплаты.

При зарплате в 7,4 миллиона гривен, первый заместитель председателя правления Сергей Перелома получил еще 24,7 миллиона гривен за выполнение работы на других ключевых должностях в "Нафтогазе". Общее вознаграждение топ-менеджеров составило 62,8 миллиона гривен.

Сколько получили другие должностные лица

Директор по трансформациям Отто Ватерландер получил общее годовое вознаграждение в 59,5 миллиона гривен, из них 8,8 миллиона составляет его зарплата.

получил общее годовое вознаграждение в 59,5 миллиона гривен, из них 8,8 миллиона составляет его зарплата. Финдиректор Петер ван Дрил – 45,9 миллиона гривен с учетом 7,4 миллиона гривен зарплаты.

– 45,9 миллиона гривен с учетом 7,4 миллиона гривен зарплаты. Директор по юридическим вопросам Ярослав Теклюк – 93,8 миллиона гривен, из них 5,6 миллиона – зарплата.

– 93,8 миллиона гривен, из них 5,6 миллиона – зарплата. Юрий Колбушин – 0,9 миллиона гривен.

– 0,9 миллиона гривен. Николай Гавриленко – 0,2 миллиона гривен.

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Заметим, что из-за пандемии COVID-19 в 2020 году правительство ограничило размер заработной платы руководителей исполнительных органов и членов наблюдательных советов госкомпаний до 47 тысяч гривен в месяц. Это ограничение отменили только 28 октября.