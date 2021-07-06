Так политолог Николай Давидюк прокомментировал ситуацию вокруг отказа НАК "Нафтогаз Украины" от закупок оборудования через систему "Прозорро".

"Отказ "Нафтогаза" от закупок через "Прозорро" – очень тревожный сигнал. В прошлом году по обвинению в коррупции задержали бывшего главу "Укравтодора", поляка Славомира Новака, а теперь скандал не меньшего масштаба назревает в НАК "Нафтогаз Украины". Якобы кто-то из директоров-иностранцев распорядился вывести тендер по закупке бурильных труб для компании "Укргаздобыча", которая входит в группу "Нафтогаз", из системы "Прозорро". Злые языки и телеграм-каналы связывают происходящее с директором по трансформационным процессам НАК, гражданином Нидерландов Отто Ватерландером. Сам тендер еще не завершен, результаты, как ожидается, будут объявлены в конце этой недели, но сам факт обхода "Прозорро" – уже очевиден. Если слухи о причастности иностранца к сомнительному решению подтвердятся, это будет оглушительным ударом по идее якобы нейтральных менеджеров, которыми в руководстве крупных государственных компаний должны быть иностранцы. Поскольку скрыть отказ НАК от закупок через "Прозорро" уже не удалось, этим инцидентом уже в ближайшее время наверняка заинтересуются антикоррупционные органы", – отметил политолог.

Объявленный ранее АО "Укргаздобыча" тендер на закупку бурильных труб планируется завершить 7 июля 2021 года.