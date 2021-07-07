Які виплати отримала наглядова рада

Визначення розміру винагород членів правління – це компетенція наглядової ради "Нафтогазу". Про це мовиться у звіті Комітету з призначень та винагород за 2020 рік.

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Найбільше отримав тодішній голова правління Андрій Коболєв – 347 мільйонів гривень. Однак 338,6 мільйона цієї суми це друга частина виплат, передбачених за перемогу у Стокгольмському арбітражі. З загальної винагороди суто зарплата Коболєва на посаді становила 6,3 мільйона гривень за рік.

Загалом винагорода членів правління складається з:

  • базової частини – зарплата та лікарняні,
  • винагороди за виконання роботи на інших ключових посадах у "Нафтогазі" – річна премія та інших виплати.

При зарплаті у 7,4 мільйона гривень перший заступник голови правління Сергій Перелома отримав ще 24,7 мільйона гривень за виконання роботи на інших ключових посадах у "Нафтогазі". Загальна винагорода топменеджера становила 62,8 мільйона гривень.

Скільки отримали інші посадовці

  • Директор з трансформацій Отто Ватерландер отримав загальну річну винагороду у 59,5 мільйона гривень, з них 8,8 мільйона становить його зарплата.
  • Фіндиректор Петер ван Дріл – 45,9 мільйона гривень з урахуванням 7,4 мільйона гривень зарплати.
  • Директор з юридичних питань Ярослав Теклюк – 93,8 мільйона гривень, з них 5,6 мільйона – зарплата.
  • Юрій Колбушін – 0,9 мільйона гривень.
  • Микола Гавриленко – 0,2 мільйона гривень.

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Зауважимо, що через пандемію COVID-19 у 2020 році уряд обмежив розмір заробітної плати керівників виконавчих органів та членів наглядових рад держкомпаній до 47 тисяч гривень на місяць. Це обмеження скасували лише 28 жовтня.