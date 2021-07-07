Які виплати отримала наглядова рада

Визначення розміру винагород членів правління – це компетенція наглядової ради "Нафтогазу". Про це мовиться у звіті Комітету з призначень та винагород за 2020 рік.

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Найбільше отримав тодішній голова правління Андрій Коболєв – 347 мільйонів гривень. Однак 338,6 мільйона цієї суми це друга частина виплат, передбачених за перемогу у Стокгольмському арбітражі. З загальної винагороди суто зарплата Коболєва на посаді становила 6,3 мільйона гривень за рік.

Загалом винагорода членів правління складається з:

базової частини – зарплата та лікарняні,

винагороди за виконання роботи на інших ключових посадах у "Нафтогазі" – річна премія та інших виплати.

При зарплаті у 7,4 мільйона гривень перший заступник голови правління Сергій Перелома отримав ще 24,7 мільйона гривень за виконання роботи на інших ключових посадах у "Нафтогазі". Загальна винагорода топменеджера становила 62,8 мільйона гривень.

Скільки отримали інші посадовці

Директор з трансформацій Отто Ватерландер отримав загальну річну винагороду у 59,5 мільйона гривень, з них 8,8 мільйона становить його зарплата.

отримав загальну річну винагороду у 59,5 мільйона гривень, з них 8,8 мільйона становить його зарплата. Фіндиректор Петер ван Дріл – 45,9 мільйона гривень з урахуванням 7,4 мільйона гривень зарплати.

– 45,9 мільйона гривень з урахуванням 7,4 мільйона гривень зарплати. Директор з юридичних питань Ярослав Теклюк – 93,8 мільйона гривень, з них 5,6 мільйона – зарплата.

– 93,8 мільйона гривень, з них 5,6 мільйона – зарплата. Юрій Колбушін – 0,9 мільйона гривень.

– 0,9 мільйона гривень. Микола Гавриленко – 0,2 мільйона гривень.

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Зауважимо, що через пандемію COVID-19 у 2020 році уряд обмежив розмір заробітної плати керівників виконавчих органів та членів наглядових рад держкомпаній до 47 тисяч гривень на місяць. Це обмеження скасували лише 28 жовтня.

Зверніть увагу! Прибуток "Нафтогазу" у 2020 році склав лише 2,6 мільярда гривень прибутку. Величезний збиток у компанії пояснили низьким попитом і цінами на газ, а також резервами сумнівних боргів. Через мільйонні збитки Кабінет Міністрів звільнив з посади голову правління Андрія Коболєва.