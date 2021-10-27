Попросимо Німеччину не приймати рішення похапцем, – Кулеба про "Північний потік-2"

Київ розчарований рішенням німецького Міністерства економіки щодо безпечності й надійності газопостачання "Північним потоком-2". Україна має намір працювати з Німеччиною над тим, щоб рішення щодо газогону не ухвалювали похапцем.

Про це на брифінгу розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. У питанні сертифікації, за його словами, ключовою є не позиція німецького регулятора, а Європейської комісії.

Зверніть увагу Сертифікацію "Північного потоку-2" з Україною не обговорювали, – Вітренко

"Що стосується рішення німецького регулятора, то ми засмучені. І вже є позиція "Нафтогазу" з цього питання... Ми доведемо свою позицію до німецьких партнерів, ми будемо просити їх і працювати з ними над тим, щоб рішення по "Північному потоку-2" не приймалися похапцем, без ретельного аналізу і висновків", – сказав Кулеба.

Консультації щодо сертифікації російського газопроводу Німеччина провела з іншими країнами. Втім, за словами очільника НАК "Нафтогазу" Юрія Вітренка, Україну до обговорення не долучили.

Сертифікація "Північного потоку-2": головне

Російський газогін, перш ніж запуститися, повинна отримати відповідні сертифікати у Євросоюзі. "Північний потік-2" повинен відповідати правилам Третього енергопакета – пакету законів щодо внутрішнього ринку газу та електроенергії у ЄС.

Оператор Nord Stream 2 AG подав заявку, аби його визнали незалежним. Ухвалити відповідне рішення повинні до 8 січня 2022 року.

Водночас одну з двох ниток "Північного потоку-2" заповнили технічним газом.

Німецьке Міністерство економіки направило висновок, де заявили про відсутність ризиків у зв'язку з сертифікацією "Північного потоку-2". У документі мовиться про те, що газогін не становитиме небезпеки для постачань до Німеччини та ЄС.