Порнозірка звернула увагу на криві дороги в Чернівцях: на це дотепно відреагували у мерії

Зірка фільмів для дорослих Джозефіна Джексон поскаржилася на дороги у Чернівцях. Як і у Львові, їй не сподобалася бруківка.

За словами акторки з Львівщини, справжнє ім'я якої Юлія, своїми дорогами місто їй нагадує рідний Львів. Про свої враження вона розповіла підписникам у своєму інстаграмі.

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Мінуси, що ріжуть не лише око

За словами Юлії, вона побувала у столиці Буковини двічі. Відповідаючи на запитання підписників, вона зазначила, що Чернівці їй чимось нагадують Львів. "Особливо бруківка", – підкреслила дівчина.

І одна і та ж проблема, як у всіх тих містах, де збереглася бруківка, – дорога дуже крива і дуже важко їздити. Це такі основні мінуси, які прямо ріжуть око, і не тільки око, а все, що можна,

– сказала Джозефіна Джексон.

Однак не сподобалися акторці лише дороги. Натомість все інше їй прийшлося до смаку, особливо, за її словами, готель.

Вона зазначила, що в апартаментах, де вона зупинялася, вразив мінібар. Вона порівняла його з мінібарами у західних країнах та зазначила, що такі "нечасто зустрінеш навіть у Європі, і плюс дешево".

У мерії іронічно відреагували на зауваження

Директор департаменту інфраструктури та благоустрою Чернівецької міської ради Григорій Прохоренко іронічно відреагував на таке зауваження акторки. Він зазначив, що "у департаменті інфраструктури є вакансія головного спеціаліста сектору поточного ремонту".

Тож дівчині запропонували цю вакансію в секторі поточного ремонту, щоб особисто зайнятися ремонтом доріг.

Це хороша можливість себе реалізувати поза знімальними майданчиками, адже кар'єра актриси не вічна, як і криві дороги в Чернівцях,

– пожартував Григорій Прохоренко.

Також директор департаменту зазначив, що вимог до головного спеціаліста небагато. "Головне: вища освіта і бажання працювати", – написав він.