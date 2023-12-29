Зараз це неможливо: чому Україні не передають значну кількість систем Patriot

Від початку повномасштабного вторгнення протиповітряна оборона України змінилася до невпізнаваності. В арсеналі Повітряних сил ЗСУ навіть є одна з найкращих систем ППО – ЗРК Patriot. Проте їх кількості недостатньо, щоб повністю закрити небо над Україною.

Військовий експерт Сергій Грабський пояснив 24 Каналу, чому партнери не можуть передати Повітряним силам ЗСУ одразу декілька десятків Patriot, які захистять всі міста нашої країни.

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Україна дозовано отримує системи Patriot

Достеменно невідомо, скільки зенітно-ракетних комплексів є у світі. Проте це точно обмежена кількість. У світі не існує, наприклад, 100 ЗРК Patriot, щоб передати їх Україні.

Навіть, якщо порахувати всі патріоти, то зняти їх з бойового чергування і передати Україні неможливо. Адже є зобов'язання щодо питань національної безпеки кожної країни та країн-членів НАТО в межах колективної оборони Альянсу.

Вибачте, але зараз це неможливо. Питання, на яке я хотів би звернути увагу. А чи може Україна набрати необхідний персонал, який зміг би обслуговувати Patriot у такій кількості?

– мовив Грабський.

За його словами, Україна не може всіх солдатів й офіцерів ППО вчити працювати тільки на Patriot. Тому Повітряні сили ЗСУ отримують Patriot у дозованій кількості. Наприклад, Румунія вже протягом двох років чекає Patriot.

Як Україна нарощує ППО

Кожна така система ППО – це мільярди доларів, які треба десь взяти. Наші союзники роблять дуже серйозні кроки, забезпечуючи підтримку Україні, але гроші не беруться нізвідки.

Це питання дуже серйозних дискусій на рівні кожної країни, міжнародних організацій та альянсів. Тому при всьому нашому бажанні треба розуміти реалії. Світ стикається з величезною кількістю загроз,

– зазначив військовий експерт.

Як зауважив Грабський, наша держава повинна нарощувати потенціал протиповітряної оборони не тільки завдяки ЗРК Patriot. Нині Україна йде шляхом створення та удосконалення комплексної системи ППО, яка використовує компоненти як старих радянських та західних систем, так і найновіших західних систем.

"Ефективність цієї системи оборони ми бачимо вже сьогодні, коли рівень збитих повітряних цілей становить 70%. Повітряні сили ЗСУ вийшли на рівень, який для багатьох країн світу недосяжний. Ми маємо удосконалювати й нарощувати протиповітряну оборону, але для цього потрібний час, гроші й найголовніше персонал", – підсумував військовий експерт.

Як ЗРК Patriot посилили українську ППО

Німеччина 14 грудня передала Повітряним силам ЗСУ новий пакет військової допомоги, до якого увійшов зенітно-ракетний комплекс Patriot. Зазначимо, що це вже друга система Patriot, яку Німеччина поставила Україні.

У Повітряних силах розповіли, що американська система ППО Patriot станом на 27 листопада збила 15 гіперзвукових ракет типу "Кинджал". Водночас російська пропаганда рекламувала "Кинджал", як ракету, якій немає аналогів у світі та яку неможливо збити.

Речник Юрій Ігнат розповів, що протягом майже двох років повномасштабного вторгнення Повітряні сили суттєво зміцніли. Зокрема, в їх арсеналі з'явилися комплекси IRIS-T та NASAMS та ЗРК Patriot.