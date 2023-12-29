Сейчас это невозможно: почему Украине не передают значительное количество систем Patriot

С начала полномасштабного вторжения противовоздушная оборона Украины изменилась до неузнаваемости. В арсенале Воздушных сил ВСУ даже есть одна из лучших систем ПВО – ЗРК Patriot. Однако их количества недостаточно, чтобы полностью закрыть небо над Украиной.

Военный эксперт Сергей Грабский объяснил 24 Каналу, почему партнеры не могут передать Воздушным силам ВСУ сразу несколько десятков Patriot, которые защитят все города нашей страны.

Читайте также "Под Житомиром уничтожили 5 пусковых установок ЗРК Patriot": Россия запустила новый фейк

Украина дозировано получает системы Patriot

Доподлинно неизвестно, сколько зенитно-ракетных комплексов есть в мире. Однако это точно ограниченное количество. В мире нет, например, 100 ЗРК Patriot, чтобы передать их Украине.

Даже если посчитать все патриоты, то снять их с боевого дежурства и передать Украине невозможно. Ведь есть обязательства по национальной безопасности каждой страны и стран-членов НАТО в рамках коллективной обороны Альянса.

Простите, но сейчас это невозможно. Вопрос, на который я хотел бы обратить внимание. Может ли Украина набрать необходимый персонал, который смог бы обслуживать Patriot в таком количестве?

– сказал Грабский.

По его словам, Украина не может всех солдат и офицеров ПВО учить работать только на Patriot. Поэтому Воздушные силы ВСУ получают Patriot в дозированном количестве. К примеру, Румыния уже в течение двух лет ждет Patriot.

Как Украина наращивает ПВО

Каждая такая система ПВО – это миллиарды долларов, которые нужно где-то взять. Наши союзники делают очень серьезные шаги, обеспечивая поддержку Украине, но деньги не берутся ниоткуда.

Это вопрос очень серьезных дискуссий на уровне каждой страны, международных организаций и альянсов. Поэтому при всем нашем желании нужно понимать реалии. Мир сталкивается с огромным количеством угроз,

– отметил военный эксперт.

Как отметил Грабский, наше государство должно наращивать потенциал противовоздушной обороны не только благодаря ЗРК Patriot. В настоящее время Украина идет по пути создания и усовершенствования комплексной системы ПВО, использующей компоненты как старых советских и западных систем, так и новейших западных систем.

"Эффективность этой системы обороны мы видим уже сегодня, когда уровень сбитых воздушных целей составляет 70%. Воздушные силы ВСУ вышли на уровень, который для многих стран мира недостижим. Мы должны совершенствовать и наращивать противовоздушную оборону, но для этого нужно время, деньги и самое главное персонал", – подытожил военный эксперт.

Как ЗРК Patriot усилили украинскую ПВО

Германия 14 декабря передала Воздушным силам ВСУ новый пакет военной помощи, в который вошел зенитно-ракетный комплекс Patriot. Это уже вторая система Patriot, которую Германия поставила Украине.

В Воздушных силах рассказали, что американская система ПВО Patriot по состоянию на 27 ноября сбила 15 гиперзвуковых ракет типа "Кинжал". В то же время российская пропаганда рекламировала "Кинжал" как ракету, которой нет аналогов в мире и которую невозможно сбить.

Представитель Юрий Игнат рассказал, что в течение почти двух лет полномасштабного вторжения Воздушные силы существенно окрепли. В их арсенале появились комплексы IRIS-T и NASAMS и ЗРК Patriot.