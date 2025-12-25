Український посол залишив захід МЗС Ізраїлю біля Стіни Плачу через представника Росії, – ЗМІ

Біля Стіни Плачу в Єрусалимі стався дипломатичний інцидент через участь російського посла в панахиді зі свічками. Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук відмовився брати участь у заході та висловив обурення відсутністю попередження.

Про це розповідає 24 Канал із посиланням на ізраїльське видання Ynet.

Чому український посол відмовився брати участь у заході?

Інцидент трапився 18 грудня під час церемонії запалювання ханукальної свічки, яку організував міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар. Захід був присвячений трагедії проти єврейської громади в Сіднеї, яка забрала життя 15 людей.

За інформацією видання, український посол в Ізраїлі Євген Корнійчук вирішив покинути подію після того, як помітив серед присутніх посла Росії в Ізраїлі Анатолія Вікторова. Український диппредставник висловив обурення, що його не проінформували заздалегідь про таке.

Вони мали б заздалегідь повідомити про присутність російського посла. Ми б не запросили представника Ізраїлю на захід з іранцями до Києва,

– заявив Корнійчук.

Відомо, що в церемонії вшанування взяли участь представники різних країн світу. Серед них було 17 послів та ще 11 заступників чи керівників дипломатичних місій. Водночас представники ЄС, окрім посла Чехії, на захід не прибули.

