Украинский посол покинул мероприятие МИД Израиля у Стены Плача из-за представителя России, –СМИ
- Украинский посол в Израиле Евгений Корнийчук покинул церемонию зажжения ханукальной свечи из-за присутствия российского посла Анатолия Викторова.
- Корнийчук выразил возмущение отсутствием предупреждения о присутствии российского дипломата, сравнивая это с гипотетической ситуацией в Украине.
У Стены Плача в Иерусалиме произошел дипломатический инцидент из-за участия российского посла в панихиде со свечами. Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук отказался участвовать в мероприятии и выразил возмущение отсутствием предупреждения.
Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на израильское издание Ynet.
Почему украинский посол отказался участвовать в мероприятии?
Инцидент произошел 18 декабря во время церемонии зажжения ханукальной свечи, которую организовал министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар. Мероприятие было посвящено трагедии против еврейской общины в Сиднее, которая унесла жизни 15 человек.
По информации издания, украинский посол в Израиле Евгений Корнийчук решил покинуть событие после того, как заметил среди присутствующих посла России в Израиле Анатолия Викторова. Украинский диппредставитель выразил возмущение, что его не проинформировали заранее о таком.
Они должны были бы заранее сообщить о присутствии российского посла. Мы бы не пригласили представителя Израиля на мероприятие с иранцами в Киев,
– заявил Корнийчук.
Известно, что в церемонии чествования приняли участие представители разных стран мира. Среди них было 17 послов и еще 11 заместителей или руководителей дипломатических миссий. В то же время представители ЕС, кроме посла Чехии, на мероприятие не прибыли.
Детективы НАБУ планируют прибыть в Израиль: что известно?
16 декабря Евгений Корнийчук сообщил, что следователи НАБУ планируют визит в Израиль в ближайшее время.
Детективы обратились в посольство Украины в Израиле с просьбой предоставить им помещение для проведения следственных действий.
В то же время дипломат не уточнил детали дела, через которую будет происходить расследование и не указал точную дату прибытия украинских следователей. Мол, дата менялась уже несколько раз.