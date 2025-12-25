Украинский посол покинул мероприятие МИД Израиля у Стены Плача из-за представителя России, –СМИ

У Стены Плача в Иерусалиме произошел дипломатический инцидент из-за участия российского посла в панихиде со свечами. Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук отказался участвовать в мероприятии и выразил возмущение отсутствием предупреждения.

Почему украинский посол отказался участвовать в мероприятии?

Инцидент произошел 18 декабря во время церемонии зажжения ханукальной свечи, которую организовал министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар. Мероприятие было посвящено трагедии против еврейской общины в Сиднее, которая унесла жизни 15 человек.

По информации издания, украинский посол в Израиле Евгений Корнийчук решил покинуть событие после того, как заметил среди присутствующих посла России в Израиле Анатолия Викторова. Украинский диппредставитель выразил возмущение, что его не проинформировали заранее о таком.

Они должны были бы заранее сообщить о присутствии российского посла. Мы бы не пригласили представителя Израиля на мероприятие с иранцами в Киев,

– заявил Корнийчук.

Известно, что в церемонии чествования приняли участие представители разных стран мира. Среди них было 17 послов и еще 11 заместителей или руководителей дипломатических миссий. В то же время представители ЕС, кроме посла Чехии, на мероприятие не прибыли.

