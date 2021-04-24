Путін маскує наміри, – посол України закликає до міжнародного моніторингу відходу армії Росії

Посол Андрій Мельник розповів, що відводячи армію, Росія залишає на позиціях важку техніку. Тому повернення російських військ до місць постійної дислокації має відбуватись під міжнародним моніторингом.

Андрій Мельник розповів німецькій газеті Berliner Morgenpost про ситуацію з відведення військ країни-агресора від кордонів України. Також посол назвав небезпеки, які досі існують.

До теми Досить болючі, – експосол США в Україні розповів, чим небезпечні санкції для Росії

Потрібен міжнародний моніторинг

Український посол в Німеччині каже, що Києву поки "рано видихати", адже загроза не зникла.

Хоча у Києві зітхнули з полегшенням, втім зарано давати відбій. Путін маскує наміри, важка техніка лишається, загроза нападу зберігається. Закликав Берлін вимагати від Росії міжнародний моніторинг відводу військ,

– каже посол.

Мельник вважає, що Росія має повертати війська під міжнародним моніторингом. Тому що після раптової "перевірки боєготовності" військ південного та західного військових округів збройних сил Росії, на позиціях залишаться важкі озброєння, зокрема системи залпового вогню.

Чому досі існує загроза

"Заява російського міністра оборони Сергія Шойгу про відведення військ від кордону з Україною і з Криму дозволяє трохи зітхнути з полегшенням. Щоправда, ще занадто рано для відбою тривоги. За даними українських спецслужб, повертається тільки військовий персонал, а важкі озброєння, перш за все системи залпового вогню і танки, залишаються. Це означає, що як і раніше існує загроза нападу на Україну", – сказав посол.

Він наголосив, що для Росії відведення військ є тимчасовим вимушеним кроком, який вона зробила під тиском західних партнерів Києва, зокрема й Німеччини.

Передісторія