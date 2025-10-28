Чи буде дефіцит ліків після атаки на величезний склад у Києві: у МОЗ відповіли

Попри те, що ворог знищив один з українських складів ліків, людей заспокоюють, що дифіциту препаратів не буде. Підприємство вже запустило резервний буферний склад.

Про це пише 24 Канал з посиланням на слова заступника міністра охорони здоровʼя Едема Адаманова в ефірі телемарафону.

До теми Що додали до "Доступних ліків" у 2025 році: повний перелік оновленого списку

Чи матимуть українці доступ до ліків?

Українці не відчують наслідків через зруйновані потужності одного з найбільших фармдистриб’юторів держави. У Міністерстві охорони здоров'я зазначають, що поставки ліків не зупиняються.

Після атаки на склад з ліками компанія запустила резервний буферний склад, з якого відбуватиметься постачання.

Також ліками громадян забезпечуватимуть інші дистриб’ютори, які переналаштовують свої маршрути.

Держлікслужба, виробники, постачальники та аптечні мережі здійснюють постійну координацію, щоб оперативно реагувати на запити й забезпечувати потребу в лікарських засобах там, де вона виникає. У пріоритеті постачання – життєво необхідні препарати: антибіотики, інсуліни, онкопрепарати,

– повідомив Адаманов.

Варто зазначити! 28 жовтня президент Володимир Зеленський обговорив з урядом проблеми у сфері охорони здоров'я, включаючи ціни на ліки. За підсумками розмови вирішено, що в наступному році препарати повинні стати доступнішими для громадян.

Що відомо про знищений склад ліків через російську атаку?