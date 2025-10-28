Будет ли дефицит лекарств после атаки на огромный склад в Киеве: в Минздраве ответили

Несмотря на то, что враг уничтожил один из украинских складов лекарств, людей успокаивают, что дифицита препаратов не будет. Предприятие уже запустило резервный буферный склад.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на слова заместителя министра здравоохранения Эдема Адаманова в эфире телемарафона.

К теме Что добавили в "Доступные лекарства" в 2025 году: полный перечень обновленного списка

Будут ли украинцы иметь доступ к лекарствам?

Украинцы не почувствуют последствий из-за разрушенных мощностей одного из крупнейших фармдистрибьюторов государства. В Министерстве здравоохранения отмечают, что поставки лекарств не останавливаются.

После атаки на склад с лекарствами компания запустила резервный буферный склад, с которого будут происходить поставки.

Также лекарствами граждан будут обеспечивать другие дистрибьюторы, которые перенастраивают свои маршруты.

Гослекслужба, производители, поставщики и аптечные сети осуществляют постоянную координацию, чтобы оперативно реагировать на запросы и обеспечивать потребность в лекарственных средствах там, где она возникает. В приоритете поставки – жизненно необходимые препараты: антибиотики, инсулины, онкопрепараты,

– сообщил Адаманов.

Стоит отметить! 28 октября президент Владимир Зеленский обсудил с правительством проблемы в сфере здравоохранения, включая цены на лекарства. По итогам разговора решено, что в следующем году препараты должны стать доступнее для граждан.

Что известно об уничтоженном складе лекарств из-за российской атаки?