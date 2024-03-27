Постраждав дитячий майданчик та інститут хірургії: наслідки удару по Харкову

Російська армія продовжує обстрілювати українські міста, наражаючи на небезпеку цивільних. Зокрема, під прицілом був Харків. Постраждали люди та науково-дослідний інститут.

Власне, у середу, 27 березня, у Харкові прогриміли два вибухи – близько 15:51 та 15:52. Як згодом зазначив мер міста Ігор Терехов, руйнувань зазнав інститут невідкладної хірургії, а також житлові будівлі.

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Атака на Харків та її наслідки

За інформацією станом на 16:30, було відомо про одного загиблого. Мер Харкова наголошує: з-поміж шістьох поранених двоє людей у важкому стані.

Сильно пошкоджено п'ятиповерхові будинки, де жили люди. Також постраждав інститут невідкладної хірургії,

– наголосив посадовець.

Водночас журналісти Суспільного уточнюють, що влучання – на дитячому майданчику між двома багатоповерхівками у Шевченківському районі міста.

"Вибуховою хвилею обірвало фасади та балкони щонайменше у двох будинках. Поблизу одного з під'їздів – тіло загиблої людини", – вказано в повідомленні.

Додаткові деталі: що слід знати

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що за попередньою інформацією, росіяни 27 березня вперше по Харкову завдали удару саме керованим боєприпасом великого калібру.

Заступник начальника Головного управління Нацполіції в регіоні Сергій Болвінов додав, ворог міг використати дешевий аналог крилатої ракети – УМПБ Д-30 СН, що виготовлений на базі ФАБ-250.

Цей боєприпас, калібром у 30 сантиметрів, може літати на відстань до 90 кілометрів. Застосовують його як і з літака, так і з РСЗВ "Смерч". Більше про УМПБ Д-30 читайте у відповідному матеріалі.

Близько 17:40 стало відомо, що кількість постраждалих зросла до 16 осіб. Серед них 4 дитини, віком від 3 місяців до 9 років. Здебільшого йдеться про поранення легкого або середнього типу. Медики надають допомогу потерпілим.

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Акцентуємо, що Росія не дає спокою українцям, що засвідчує досвід Харкова та області. Повітряну тривогу в регіоні 27 березня станом на 18:00 оголошували чотири рази: