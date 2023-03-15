У мережі бідкаються через "потемнілі хрести" на Трапезному храмі у Лаврі: реакція ПЦУ

Зараз у мережі активно обговорюють нібито загадкове потемніння хрестів на куполах Трапезного храму Києво-Печерської Лаври. Представники УПЦ МП та прихильники цієї організації одразу почали заявляти, що це буцімто сталося через те, що там проводять богослужіння представники ПЦУ.

На такі спекуляції відреагував митрополит Білоцерківський ПЦУ Євстратій Зоря. Він відзначив, що таке тиражування новини про "потемнілі хрести" відбулося з подачі настоятеля Лаври від УПЦ МП Павла Лебідя.

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Як спекулює УПЦ МП

12 березня деякі ЗМІ почали тиражувати новину про те, що саме цього дня хрести на Трапезному храмі Лаври почорніли і сам Павло Лебідь, більш відомий як Паша Мерседес, бідкався, що це відбулося "через богослужіння горе-українців", маючи на увазі ПЦУ.

Однак Євстратій Зоря зауважив, що така "новина" не є чимось більшим, ніж звичайною спекуляцією, оскільки навіть на фото за 7 січня 2023 року можна побачити, що хрести на Трапезному храмі такі ж самі, як і 12 березня. І в липні 2022 року вони були такими ж.