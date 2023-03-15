У мережі бідкаються через "потемнілі хрести" на Трапезному храмі у Лаврі: реакція ПЦУ
Джерело:Євстратій Зоря
Зараз у мережі активно обговорюють нібито загадкове потемніння хрестів на куполах Трапезного храму Києво-Печерської Лаври. Представники УПЦ МП та прихильники цієї організації одразу почали заявляти, що це буцімто сталося через те, що там проводять богослужіння представники ПЦУ.
На такі спекуляції відреагував митрополит Білоцерківський ПЦУ Євстратій Зоря. Він відзначив, що таке тиражування новини про "потемнілі хрести" відбулося з подачі настоятеля Лаври від УПЦ МП Павла Лебідя.
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Як спекулює УПЦ МП
12 березня деякі ЗМІ почали тиражувати новину про те, що саме цього дня хрести на Трапезному храмі Лаври почорніли і сам Павло Лебідь, більш відомий як Паша Мерседес, бідкався, що це відбулося "через богослужіння горе-українців", маючи на увазі ПЦУ.
Однак Євстратій Зоря зауважив, що така "новина" не є чимось більшим, ніж звичайною спекуляцією, оскільки навіть на фото за 7 січня 2023 року можна побачити, що хрести на Трапезному храмі такі ж самі, як і 12 березня. І в липні 2022 року вони були такими ж.
Якщо пошукати в мережі, то можна побачити таких фото багато – якраз з тих часів, коли в Трапезному хазяйнував Павло та МП. Тобто вони полишили храм вже з потемнілими хрестами. Отже, якщо і трактувати це як знак, то швидше як знак щодо служіння в Лаврі Павла і його однодумців,
– наголосив Зоря.
Потемнілі хрести Трапезного храму Лаври у липні 2022 та січні 2023 року / Колаж 24 Каналу
Так чому хрести потемніли
Причина потемніння хрестів на Трапезному храмі зовсім не знакова та містична, а логічна. У коментарі виданню ТСН працівниці заповідника "Києво-Печерська Лавра" розповіли, що це трапилося ще кілька років тому. Директор заповідника Костянтин Крайній відзначив, що хрести востаннє реставрували понад 50 років тому.
Хрести темні вже багато років, бо їх позолотили в 60-х роках. Остання реставрація відбувалася наприкінці 60-х – на початку 70-х років. Останні років 20 вони виглядають такими. Позолотити їх – це дуже дорога робота. Наприклад, років 10 тому позолотили хрест на великій Лаврській дзвіниці, тому він виглядає яскраво. Хрести на Трапезному храмі не оновлювали останнім часом. Минулого року ми їх вирівняли, бо вони трошки нахилилися,
– каже Крайній.
Нагадаємо, що з 5 січня Успенський собор та Трапезний храм Києво-Печерської лаври перейшов у власність держави. Наприкінці березня буде розірваний договір з УПЦ МП щодо оренди інших приміщень Лаври.