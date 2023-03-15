В сети обсуждают "темные кресты" на Трапезном храме в лавре: реакция ПЦУ

Сейчас в сети активно обсуждается якобы загадочное потемнение крестов на куполах Трапезного храма Киево-Печерской лавры. Представители УПЦ МП и сторонники этой организации сразу начали заявлять, что это якобы произошло из-за того, что там проводят богослужения представители ПЦУ.

На такие спекуляции отреагировал митрополит Белоцерковский ПЦУ Евстратий Зоря. Он отметил, что такое тиражирование новости о "потемневших крестах" произошло с подачи настоятеля лавры от УПЦ МП Павла Лебедя.

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Как спекулирует УПЦ МП

12 марта некоторые СМИ начали тиражировать новость, что именно в этот день кресты на Трапезном храме лавры почернели, и сам Павел Лебедь, более известный как Паша Мерседес, жаловался, что это произошло "из-за богослужений горе-украинцев", имея в виду ПЦУ.

Однако Евстратий Зоря отметил, что такая "новость" не является чем-то большим, чем обычной спекуляцией, поскольку даже на фото за 7 января 2023 года можно увидеть, что кресты на Трапезном храме такие же, как и 12 марта. И в июле 2022 года они были такими же.