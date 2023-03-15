В сети обсуждают "темные кресты" на Трапезном храме в лавре: реакция ПЦУ
Источник:Евстратий Зоря
Сейчас в сети активно обсуждается якобы загадочное потемнение крестов на куполах Трапезного храма Киево-Печерской лавры. Представители УПЦ МП и сторонники этой организации сразу начали заявлять, что это якобы произошло из-за того, что там проводят богослужения представители ПЦУ.
На такие спекуляции отреагировал митрополит Белоцерковский ПЦУ Евстратий Зоря. Он отметил, что такое тиражирование новости о "потемневших крестах" произошло с подачи настоятеля лавры от УПЦ МП Павла Лебедя.
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Как спекулирует УПЦ МП
12 марта некоторые СМИ начали тиражировать новость, что именно в этот день кресты на Трапезном храме лавры почернели, и сам Павел Лебедь, более известный как Паша Мерседес, жаловался, что это произошло "из-за богослужений горе-украинцев", имея в виду ПЦУ.
Однако Евстратий Зоря отметил, что такая "новость" не является чем-то большим, чем обычной спекуляцией, поскольку даже на фото за 7 января 2023 года можно увидеть, что кресты на Трапезном храме такие же, как и 12 марта. И в июле 2022 года они были такими же.
Если поискать в сети, то можно увидеть таких фото много – как раз с тех времен, когда в Трапезном хозяйничал Павел и МП. То есть они покинули храм уже с потемневшими крестами. Следовательно, если и трактовать это как знак, то, скорее, как знак служения в лавре Павла и его единомышленников,
– подчеркнул Зоря.
Потемневшие кресты Трапезного храма лавры в июле 2022 года и январе 2023 года / Коллаж 24 Канала
Так почему кресты потемнели
Причина потемнения крестов на Трапезном храме вовсе не знаковая и мистическая, а логичная. В комментарии изданию ТСН работницы заповедника "Киево-Печерская лавра" рассказали, что это произошло еще несколько лет назад. Директор заповедника Константин Крайний отметил, что кресты в последний раз реставрировали более 50 лет назад.
Кресты темные уже много лет, потому что их позолотили в 60-е годы. Последняя реставрация проходила в конце 60-х – начале 70-х годов. Последние лет 20 они выглядят такими. Позолотить их – это очень дорогостоящая работа. К примеру, лет 10 назад позолотили крест на большой Лаврской колокольне, поэтому он выглядит ярко. Кресты на Трапезном храме не обновлялись в последнее время. В прошлом году мы их выровняли, потому что они немного наклонились,
– говорит Крайний.
Напомним, что с 5 января Успенский собор и Трапезный храм Киево-Печерской лавры перешел в собственность государства. В конце марта будет расторгнут договор с УПЦ МП относительно аренды других помещений лавры.