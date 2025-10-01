В Одесі сталася справжня катастрофа – дощ затопив місто, загинули люди. На жаль, проблема комплексна і не вирішується дуже давно. А до міської влади є багато запитань.

Про це в ексклюзивному коментарі 24 Каналу розповів Валерій Матковський, експерт з питань житлово-комунального господарства.

Які причини затоплення Одеси 30 вересня і 1 жовтня?

За словами Валерія Матковського, проблема комплексна. Її не вирішували протягом багатьох років, тому не дивно, що каналізаційна система не впоралася.

Та каналізаційна система, яка є в Одесі, і не могла впоратися з такою кількістю води,

– заявив експерт.

Причин такої ситуації декілька. Люди, які займаються житлово-комунальним господарством, не на своєму місці і не знають, що роблять. Тобто непрофесійні.

Раніше дорожні служби щомісяця перевіряли стан каналізації. Зараз за це відповідає водоканал, але не робить належних дій.

Міська влада бездіє. Одесу затоплює щороку, але за цей час ніхто не доклався до вирішення проблеми.

Валерій Матковський сказав, що влада мала би розірвати договір з водоканалом або принаймні змусити відомство компенсувати збитки одеситам.

Зверніть увагу! Журналісти "Думської" 30 вересня повідомили, що маршрутний автобус провалився на тому місці, де дорога провалюється кожен рік. Вони назвали вчорашній інцидент мегапровалом, адже маршрутка пішла під землю "по пояс".

Експерт навіть припустив, як можуть розвиватися події. Після затоплення вулиць почнуть падати дерева, потім карнизи (бо в Одесі багато аварійних будинків), а потім можуть зруйнуватися і самі будинки.

До слова, телеграм-канали вже зараз пишуть про те, що на деяких вулицях дерева впали і заблокували проїзд. Біля Середньофонтанської площі дерево впало на генератор, обірвало дроти та зламало стовп. Руйнування є і на пляжі в Аркадії. А на вулиці Болгарській обвалилися стіни.

Ба більше, міська влада безконтрольно роздає землю під забудову. Незаконна, хаотична забудова – справжній бич Одеси, особливо в приморській частині міста.

Матковський пояснив: раніше будинків було відносно небагато, і земля могла увібрати зайву вологу. Проте зараз ця земля вже забудована, тому надлишок води знаходить собі місце інакше – наприклад, підмиваючи дороги. Коли руйнується дорожнє покриття, утворюються провалля.

Сьогодні в Одесі вдвічі більше будинків. Але за останні 10 – 20 років у місті не створили нових систем водовідведення. Тобто новобудови підключають до вже існуючих систем. А ті не розраховані на таке навантаження.

До того ж в Одесі не будують нових колекторів і не чистять наявні. Ті споруди, що є, сягають ще XIX століття. Тоді їх робили з ракушняка, який добре вбирає і затримує вологу.

Також в місті є розгалужена система катакомб, що може вплинути на утворення проваль. Але докладно це питання, за словами Матковського, ніхто не вивчав.

Таким чином, нові будинки перевантажують наявну інфраструктуру, створену за XIX століття і частково за СРСР.

Водночас до цих проблем додалося й те, що дощі в Одесі 30 вересня були зливові. Рівень опадів, який виміряв експерт, сягнув 80 міліметрів. Такі сильні дощі на пам'яті експерта були лише раз. Він підкреслив: ніколи не було такого, щоб в Одесі через дощ загинули 9 людей.

Зауважимо! Речниця ДСНС Марина Аверіна в ефірі телемарафону не відповіла на запитання, чи можна було уникнути трагедії. Вона сказала, що рятувальники не займаються обслуговуванням міської інфраструктури – вони витягають людей з води. Тож це запитання до інших структур.

Матковський додав, що дощ в Одесі припинився ще увечері. Але синоптики обіцяють нові зливи.

Яка ситуація в Одесі зараз?