Російське курортне Сочі вночі 8 серпня накрила сильна злива. Місцями випало до 95 міліметрів опадів.

Декілька районів пішли під воду. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на росЗМІ.

Які наслідки сильної зливи у Сочі?

Рівень води піднявся у кількох місцевих річках. Брудна вода затопила дороги, а у місті через це лунала сирена.

Падали від негоди й дерева. Одне із них зупинило рух федеральною трасою та спричинило затори та повний транспортний колапс.

Також було підтоплено декілька прибудинкових ділянок, лікарню, туристичні бази. Течією зносило й автомобілі.

До слова, нещодавно біля узбережжя Сочі помітили два велетенські торнадо. Вони майже наблизилися до пляжів.