"Потужність вибуху дуже мала": що таке тактична ядерна зброя і чим вона небезпечна

В умовах війни проти України Росія погрожує застосуванням тактичної ядерної зброї. Якщо це таки трапиться, варто розуміти, чим вона загрожує.

Про те, що таке тактична ядерна зброя і чим вона небезпечна, в ефірі 24 каналу розповів військовий експерт Олег Жданов.

До теми Світ має готуватися до того, що Путін використає ядерну зброю, – Зеленський

За його словами, внаслідок застосування тактичної ядерної зброї стається вибух, однак його потужність мала. Вона починається з 0,4 кілотонни й закінчується приблизно на міцності 10 кілотонн.

Це ракета комплексу "Точка-У" з дальністю пуску до 120 кілометрів. Мінімальна (потужність – 24 канал) 0,4 кілотонни – це артилерійський боєприпас калібру 152 міліметри. У цього боєприпасу радіус ураження становить приблизно 15 кілометрів. Олег Жданов Військовий експерт

Яким є порядок застосування зброї

Як розповів Жданов, спершу противник повинен відвести свої війська на безпечну відстань, а це орієнтовно 20 – 25 кілометрів. Потім завдається ядерний удар тактичною зброєю малої потужності.

Війська повинні одягнути засоби індивідуального захисту, увімкнути протиатомний захист на бронетехніці й на максимальній швидкості пройти через епіцентр ядерного вибуху. Вже після цього необхідно розгортати наступ по завданих напрямках.

Також може бути обране будь-яке з міст і по ньому може бути завданий удар тим же ракетним комплексом "Точка-У",

– розповів військовий експерт.

Однак в умовах застосування ядерної зброї про це можна буде дізнатися лише через деякий час. Річ у тім, що вона має один з важливих факторів – електромагнітне випромінювання, яке виводить з ладу будь-який електронний прилад, якщо він має у своєму складі транзистори.

Тобто у місці застосування такої зброї не буде ні зв'язку, ні можливості про щось повідомити засобами інформації.

Варто переглянути – наслідки ракетного удару росіян по Києву: дивіться відео