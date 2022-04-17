"Мощность взрыва очень мала": что такое тактическое ядерное оружие и чем оно опасно

В условиях войны против Украины Россия угрожает применением тактического ядерного оружия. Если это случится, следует понимать, чем это грозит.

О том, что такое тактическое ядерное оружие и чем оно опасно, в эфире 24 канала рассказал военный эксперт Олег Жданов.

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По его словам, в результате применения тактического ядерного оружия происходит взрыв, однако его мощность малая. Она начинается с 0,4 килотонны и заканчивается примерно на мощности 10 килотонн.

Это ракета комплекса "Точка-У" с дальностью пуска до 120 километров. Минимальная (мощность – 24 канал) 0,4 килотонны – это артиллерийский боеприпас калибра 152 миллиметра. У этого боеприпаса радиус поражения составляет примерно 15 километров. Олег Жданов Военный эксперт

Каков порядок применения оружия

Как рассказал Жданов, сначала противник должен отвести свои войска на безопасное расстояние, а это ориентировочно 20 – 25 километров. Затем наносится ядерный удар тактическим оружием малой мощности.

Войска должны надеть средства индивидуальной защиты, включить противоатомную защиту на бронетехнике и на максимальной скорости пройти через эпицентр ядерного взрыва. Уже после этого необходимо разворачивать наступление по заданным направлениям.

Также может быть выбран любой из городов и по нему может быть нанесен удар тем же ракетным комплексом "Точка-У",

– рассказал военный эксперт.

Однако в условиях применения ядерного оружия об этом можно будет узнать только спустя некоторое время. Дело в том, что у нее один из важных факторов – электромагнитное излучение, которое выводит из строя любой электронный прибор, если он имеет в своем составе транзисторы.

То есть в месте применения такого оружия не будет ни связи, ни возможности сообщить средствами информации.

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