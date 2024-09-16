Європа під водою: синоптики розповіли, чи загрожує стихійне лихо Україні

Країни Центральної Європи потерпіли від стихійного лиха – потужних повеней. Синоптикиня Наталія Птуха розповіла, чи є загроза для України.

У своєму коментарі "РБК-Україна" вона пояснила, що на вихідних 14 – 15 вересня над центральною Європою розташувалася "багатоцентрова система" циклонів, найпотужніший із яких назвали "Борисом". Його пік припав саме на суботу та неділю, а тому Україні він уже не загрожує.

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Чому Європа постраждала від потужних повеней

Наталія Птуха пояснила, чому циклон завдав таких наслідків Європі.

Він був заблокований, скажімо так, полем високого тиску з північних широт, з північно-східної сторони. Тому він не мав змоги просуватись особливо в якомусь напрямку. І ось він там два дні практично на одному місці й спричинив такі інтенсивні опади,

– повідомила вона.

До цього також додалися перепади температур.

"Над центральною Європою був затік із північних широт холодного повітря. Водночас над південно-східною частиною (над територією України, над Чорним морем) розташувалась тепла повітряна маса. І ось такий контраст, ось така ситуація спричинила такі інтенсивні опади, й у результаті – підйом рівнів води", – пояснила синоптикиня.

Чи загрожує повінь Україні

На щастя, повінь з Європи до України не дістанеться.

Максимум цього циклону припав саме на вихідні дні (14 – 15 вересня – 24 Канал). І те що в нас було, в Одеській області, у Карпатському регіоні – випадали опади різної інтенсивності, спостерігався певний підйом рівня води в гірських річках (але все було в межах річищ, максимально піднялося до 70 сантиметрів по деяких окремих річках, але без негативних наслідків),

– повідомила Наталія Птуха.

Вона додала, що наразі всі фронтальні системи циклону "Борис" відтісняються назад – у південно-західному напрямку. "Тому, що в нас вже посилюється з північного сходу поле високого тиску. І воно нам забезпечить більш спокійну ситуацію", – пояснила Птуха.

Втім, "залишкові процеси" кілька днів ще можуть спостерігатися на пПівдні, Закарпатті та Прикарпатті. Але йдеться лише про короткочасні дощі, після яких, за прогнозом Наталії Птухи, у більшості областей України щонайменше до 22 вересня переважатиме суха погода з комфортною температурою.