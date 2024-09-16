Відповідну заяву він оприлюднив вдень, 16 вересня. Детальний перелік повітів і гмін, на які поширюється цей стан, буде надано у Вроцлаві, де незабаром має розпочатися засідання кризового штабу.

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У Польщі оголосили стан стихійного лиха

Польський прем'єр зазначив, що незабаром буде роз’яснено, що тягне за собою надзвичайний стан та його наслідки.

У нашому розпорядженні в положенні про стан стихійного лиха є такий інструмент, як наказ про евакуацію, але, як я вже згадував вчора, ми будемо (використовувати – 24 Канал.) тільки в ситуації, коли життю людей безпосередньо загрожує небезпека,

– пояснив він.

Як зауважив Туск, згідно з проєктом розпорядження Ради міністрів, у затоплених районах буде запроваджено стан стихійного лиха на термін до 30 днів. Наразі передбачені наказ про евакуацію та заборона на перебування у визначених місцях.

Відомо, що у Нижній Сілезії внаслідок прориву дамби між водосховищами Тополя і Козельно довелося оголосити про негайну евакуацію частини міста Пачкув, що на південному заході. Повідомляється, що вода йде "повним ходом", тож там мусять думати про життя місцевих.

"Я щойно отримав інформацію про негайну евакуацію частини Пачкува. Мер ухвалив таке рішення, тому що, на жаль, прорвало дамбу на водосховищі Тополя", – розповів староста Ниси Даніель Палімонка.