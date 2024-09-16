Соответствующее заявление он обнародовал днем, 16 сентября, пишет 24 канал со ссылкой на местные СМИ. Подробный список уездов и гмин, на которые распространяется это состояние, будет представлен во Вроцлаве, где вскоре должно начаться заседание кризисного штаба.

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В Польше объявили состояние стихийного бедствия

Польский премьер отметил, что вскоре будет разъяснено, что влечет чрезвычайное положение и его последствия.

В нашем распоряжении в положении о состоянии стихийного бедствия есть такой инструмент, как приказ об эвакуации, но, как я уже упоминал вчера, мы будем (использовать – 24 Канал.) только в ситуации, когда жизни людей непосредственно угрожает опасность,

– объяснил он.

Как отметил Туск, согласно проекту распоряжения Совета министров, в затопленных районах будет введено состояние стихийного бедствия на срок до 30 дней. Предусмотрены приказ об эвакуации и запрет на пребывание в определенных местах.

Известно, что в Нижней Силезии в результате прорыва дамбы между водохранилищами Тополь и Козельно пришлось объявить о немедленной эвакуации части города Пачкув на юго-западе. Сообщается, что вода идет "полным ходом", поэтому там должны думать о жизни местных.

"Я только что получил информацию о немедленной эвакуации части Пачкува. Мэр принял такое решение, потому что, к сожалению, прорвало дамбу на водохранилище Тополь", – рассказал староста Нисы Даниэль Палимонка.