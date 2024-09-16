Об этом говорится в сообщении Украинского гидрометеорологического центра. По словам синоптиков, непогода начнет бушевать уже сегодня, 16 сентября, и продлится как минимум до конца текущих суток.

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Штормовое предупреждение в Украине

До конца суток 16 сентября в центральных, южных, восточных, Тернопольской и Хмельницкой областях порывы ветра 15 – 20 метров в секунду (I уровень опасности, желтый),

– говорится в сообщении синоптиков.

Обратите внимание! I уровень опасности – погодные условия потенциально опасны для населения, инфраструктуры и окружающей природной среды. Поэтому синоптики рекомендуют сохранять повышенную внимательность и осторожность, а также следить за сообщениями о возможном дальнейшем осложнении погодных условий.



Где объявлено штормовое предупреждение / Фото Укргидрометцентра

Напомним, накануне сообщалось, что 16 сентября по ряду областей прокатится настоящая осенняя непогода. Гроза, сильный дождь и порывистый ветер охватит западные и южные области.