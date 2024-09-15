Где именно будет лить и какую температуру прогнозируют синоптики, передает 24 Канал. Кстати, местами будет шквальный ветер.

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Погода на 16 сентября

По прогнозу Укргидрометцентра, 16 сентября в большинстве западных и южных областей, а также в оккупированном Крыму будет облачно с прояснениями. Пройдут умеренные, ночью в Карпатах, на Прикарпатье и Одесской области местами значительные дожди. На остальной территории Украины – переменная облачность, без осадков.

Синоптики отметили, что ветер будет восточный, 7 – 12 метров в секунду, на Левобережье местами порывы 15 – 20 метров в секунду.

Ночью в Украине +14 – +19 градусов, днем +23 – +28. Однако в западных областях ночью +10 – +15, днем +19 – +24, на Закарпатье и Прикарпатье только +13 – +18 градусов.

Прогноз погоды на 16 сентября / Скриншот с Укргидрометцентра

Температура в крупных городах