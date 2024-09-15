Где именно будет лить и какую температуру прогнозируют синоптики, передает 24 Канал. Кстати, местами будет шквальный ветер.

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Погода на 16 сентября

По прогнозу Укргидрометцентра, 16 сентября в большинстве западных и южных областей, а также в оккупированном Крыму будет облачно с прояснениями. Пройдут умеренные, ночью в Карпатах, на Прикарпатье и Одесской области местами значительные дожди. На остальной территории Украины – переменная облачность, без осадков.

Синоптики отметили, что ветер будет восточный, 7 – 12 метров в секунду, на Левобережье местами порывы 15 – 20 метров в секунду.

Ночью в Украине +14 – +19 градусов, днем +23 – +28. Однако в западных областях ночью +10 – +15, днем +19 – +24, на Закарпатье и Прикарпатье только +13 – +18 градусов.

прогноз погоды на 16 сентябряПрогноз погоды на 16 сентября / Скриншот с Укргидрометцентра

Температура в крупных городах

  • Киев +25 – +27
  • Ужгород +15 – +17
  • Львов +15 – +17
  • Ивано-Франковск +15 – +17
  • Тернополь +17 – +19
  • Черновцы +15 – +17
  • Хмельницкий +21 – +23
  • Луцк +21 – +23
  • Ровно +21 – +23
  • Житомир +25 – +27
  • Винница +23 – +25
  • Одесса +20 – +22
  • Николаев +24 – +26
  • Херсон +24 – +26
  • Симферополь +24 – +26
  • Кропивницкий +25 – +27
  • Черкассы +25 – +27
  • Чернигов +25 – +27
  • Сумы +25 – +27
  • Полтава +25 – +27
  • Днепр +25 – +27
  • Запорожье +24 – +26
  • Донецк +25 – +27
  • Луганск +26 – +28
  • Харьков +25 – +27