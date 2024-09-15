Де саме литиме і яку температуру прогнозують синоптики, передає 24 Канал. До речі, місцями буде шквальний вітер.

Читайте також Коли прийде похолодання: метеорологиня назвала дату

Погода на 16 вересня

За прогнозом Укргідрометцентру, 16 вересня в більшості західних і південних областей, а також в окупованому Криму буде хмарно з проясненнями. Пройдуть помірні, вночі в Карпатах, на Прикарпатті та Одещині місцями значні дощі. На решті території України – мінлива хмарність, без опадів.

Синоптики зазначили, що вітер буде східний, 7 – 12 метрів на секунду, на Лівобережжі подекуди пориви 15 – 20 метрів на секунду.

Вночі в Україні +14 – +19 градусів, вдень +23 – +28. Однак, у західних областях вночі +10 – +15, вдень +19 – +24, на Закарпатті та Прикарпатті лише +13 – +18 градусів.

прогноз погоди на 16 вересняПрогноз погоди на 16 вересня / Скриншот з Укргідрометцентру

Температура у великих містах

  • Київ +25 – +27
  • Ужгород +15 – +17
  • Львів +15 – +17
  • Івано-Франківськ +15 – +17
  • Тернопіль +17 – +19
  • Чернівці +15 – +17
  • Хмельницький +21 – +23
  • Луцьк +21 – +23
  • Рівне +21 – +23
  • Житомир +25 – +27
  • Вінниця +23 – +25
  • Одеса +20 – +22
  • Миколаїв +24 – +26
  • Херсон +24 – +26
  • Сімферополь +24 – +26
  • Кропивницький +25 – +27
  • Черкаси +25 – +27
  • Чернігів +25 – +27
  • Суми +25 – +27
  • Полтава +25 – +27
  • Дніпро +25 – +27
  • Запоріжжя +24 – +26
  • Донецьк +25 – +27
  • Луганськ +26 – +28
  • Харків +25 – +27