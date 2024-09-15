Де саме литиме і яку температуру прогнозують синоптики, передає 24 Канал. До речі, місцями буде шквальний вітер.

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Погода на 16 вересня

За прогнозом Укргідрометцентру, 16 вересня в більшості західних і південних областей, а також в окупованому Криму буде хмарно з проясненнями. Пройдуть помірні, вночі в Карпатах, на Прикарпатті та Одещині місцями значні дощі. На решті території України – мінлива хмарність, без опадів.

Синоптики зазначили, що вітер буде східний, 7 – 12 метрів на секунду, на Лівобережжі подекуди пориви 15 – 20 метрів на секунду.

Вночі в Україні +14 – +19 градусів, вдень +23 – +28. Однак, у західних областях вночі +10 – +15, вдень +19 – +24, на Закарпатті та Прикарпатті лише +13 – +18 градусів.

Прогноз погоди на 16 вересня / Скриншот з Укргідрометцентру

Температура у великих містах