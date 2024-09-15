Об этом рассказала начальница отдела агрометеорологии Укргидрометцентра. Татьяна Адаменко ответила, когдазакончится метеорологическое лето.

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Когда похолодает

Летний характер погоды будет сохраняться в Украине как минимум в течение недели. Эксперт объяснила, что лето завершится, когда среднедневная температура ниже +15 градусов. Сейчас она гораздо выше, в частности, достигает +18 – +22.

Возможно, на Западе из-за облачности несколько дней температура будет ниже. Однако потом снова возрастет. Поэтому каких-то кардинальных изменений ожидать пока не стоит.

Представительница Укргидрометцентра отметила, что сентябрь в Украине становится "летним месяцем". В прошлом году так было, возможно и в этом году. Это уже тенденция.

Текущая модель прогнозирует похолодание уже после 20 сентября, в частности, 23 – 25 числа.

Некоторые модели говорят, что даже после 26 сентября,

– рассказала эксперт.

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Обратите внимание! По прогнозу Укргидрометцентра, 15 – 17 сентября ночью +14 – +19, в западных областях +9 – +15. Днем +22 – +28. Однако в западных, Житомирской, Винницкой и Одесской областях +19 – +24 градуса. 16 сентября на Закарпатье и Прикарпатье +13 – +18.