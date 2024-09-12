Когда ждать первых заморозков и снега, возможна ли в Украине ранняя зима – в интервью 24 Каналу рассказала Вера Балабух – заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС.

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Погода в Украине

Метеоролог отметила, прогнозы относительно того, когда будут заморозки и снег, можно получить только за 5 суток.

В ближайшее время такие явления не ожидаются. Хотя, вероятно, до конца месяца они могут быть на высокогорье Карпат,

– рассказала Вера Балабух.

Также отметила, что пока резкое изменение погоды не ожидается. Синоптики обязательно об этом предупредят. Эксперт добавила, что о ранней зиме еще рано говорить.

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Ранняя зима пока не ожидается / Фото Валентины Полищук, 24 Канал

Кстати, в этом году была довольно теплой. Также температурные рекорды фиксировали весной и летом. Вера Балабух ответила, возможна ли осенью "компенсация" за такую погоду.

Метеоролог отметила, что температура воздуха осенью не зависит от того, какой она была зимой. Объяснила, что особенности погодных условий в течение сезона в определенном регионе зависят от многих факторов.

"Основным из них является общая циркуляция атмосферы, взаимосвязь между атмосферой и океаном", – отметила эксперт.

Добавила, что существенно влияет на термический режим и парниковый эффект. Он обусловливает рост температуры на планете в течение всего года. Кстати, влияние парникового эффекта с каждым годом усиливается благодаря деятельности людей.