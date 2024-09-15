Синоптики объявили штормовое предупреждение на большей части нашей страны. Где стоит ждать непогоду, передает 24 Канал.

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Непогода в Украине

Как сообщают в Укргидрометцентре, 15 сентября в западных, Винницкой, Одесской и Житомирской областях грозы; в Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской, Львовской, днем и в Одесской областях значительные дожди.

На Левобережье в этот день ожидаются значительные порывы ветра скоростью 15 – 20 метров в секунду. В других регионах ветер юго-восточный, 7 – 12 метров в секунду. Объявлен I уровень опасности, желтый.

Отметим, что температура ночью будет опускаться до +14...+19, в западных областях – до +9...+14. Днем преимущественно будет +23...+28, в западных, Житомирской, Винницкой и Одесской областях +18...+23. В Карпатах ночью +5...+10, днем +11...+16.

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Ожидается, что дожди продлятся еще несколько дней. Ночью в понедельник, 16 сентября, в Карпатском регионе и в Одесской области местами значительные осадки. На следующий день дождь будет и в Карпатах, а также в Крыму.