В Австрии уже начались снегопады, а местами – сходят лавины, а в Словакии и Венгрии предупреждают население, что из-за ливней из берегов может выйти Дунай. Что известно о циклоне, который накрыл Европу, и какие разрушительные последствия в разных странах – передает 24 Канал.

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В Польше ситуация становится хуже с каждым часом

RMF24 сообщает, что обильные дожди, которые принес циклон "Борис", начались в Польше 12 сентября. С тех пор уровень воды начал стремительно подниматься, особенно критическая ситуация на юго-западе Польши. В общем, под угрозой Нижнесилезское, Опольское, Силезское и Малопольское воеводства, но хуже всего ситуация в Нижнесилезском и Опольском воеводствах.

Наводнение в Польше: смотрите видео

В Глухолаге, историческом городе на юго-западе Польши вблизи Чехии, спасатели насыпали сотни мешков с песком у реки. Также происходит эвакуация местного населения Клодзко.

Сейчас в Польше не сообщали о последствиях наводнения, масштабах разрушений или погибших. Однако местные власти заявляют, что ситуация может ухудшиться каждый час.

Наводнение в Польше – больше в галерее

Синоптики утверждают, что сейчас в Польше выпало значительно больше осадков, чем в 1997 году, когда Вроцлав ушел под воду из-за обильных ливней.

В Румынии разрушены тысячи домов, есть жертвы

Издание Reuters пишет, что из-за наводнения в Румынии уже есть первые жертвы. Так, по меньшей мере 4 человека погибли в результате стихийного бедствия. Кроме того, в восточной части страны также известно о тысячах разрушенных и поврежденных домов.

В общем, в Румынии от наводнения пострадали 8 уездов. Премьер-министр Марчел Чолаку сообщил, что около 5000 домов были повреждены, а 25 000 – обесточены. Худшая ситуация – в уезде Галат, где нашли первых жертв.

Сейчас спасатели пытаются держать ситуацию под контролем. Местные власти пообещали предоставить пострадавшим всю необходимую помощь – от еды до модульных домов.

Мы создали оперативный кризисный штаб при Уездном совете Галацкого уезда с участием министров обороны, внутренних дел, окружающей среды. Приоритетом является спасение жизней. У нас есть вся необходимая логистика для быстрого вмешательства, включая аварийные вертолеты,

– сообщил премьер Румынии.

Масштабное наводнение в Румынии – больше в галерее / Фото Getty Images

В Чехии – самый высокий уровень угрозы

Наводнения начались в Польше недалеко от польской границы, поэтому в Чехии также объявили самый высокий уровень опасности из-за стихии. Как пишут в СМИ, синоптики не исключают подтопления в Есеницком, Карновском и Опавском краях.

Сейчас в 38 населенных пунктах Чешской Республики объявили наивысшую угрозу наводнения. В Праге уже подняли защиту от наводнений, набережные перекрыли, а также останавливают работу различных объектов, к примеру, из-за непогоды прекратил работу зоопарк.

Местами уже выпало до 25 сантиметров осадков, но на этом стихия не заканчивается. Синоптики прогнозируют, что в воскресенье, 15 мая, в Чехии может выпасть треть от среднегодовых осадков. В то же время сильный ветер со шквалами только ухудшает погодные условия и может вызвать еще больше разрушительных последствий.

В Австрии сходят лавины и готовятся к стихийному бедствию

В Австрии также ухудшается ситуация с погодой. По данным Австрийского федерального института Geosphere, август стал самым жарким месяцем для страны, однако сейчас наблюдается резкое ухудшение погодных условий. Так, во многих регионах может выпасть до 20 сантиметров осадков за день, местами уже начались снегопады и, более того, уже зафиксировали сход лавин.

Так, как пишет DW, в Тироле сошла лавина, когда в горах была группа туристов из 30 человек. Известно, что один человек пропал, к ее поискам привлекли спасателей, однако, нашли ли пострадавшего – неизвестно.

Экстренные службы Австрии готовятся к тому, что возможно придется эвакуировать местное население в нескольких муниципалитетах. Власти же предупреждают, что ближайшие дни будут очень сложными и тяжелыми на землях Нижней Австрии.

Венгрия и Словакия – также под угрозой

В Словакии и Венгрии ожидают, что из-за непогоды, которую принес циклон, река Дунай может приблизиться к критически высокому уровню. Ожидается, что пик волны наводнения около 8 метров может накрыть регионы уже на следующей неделе.

Сейчас спасатели готовятся к возможной непогоде.