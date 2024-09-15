Синоптики оголосили штормове попередження на переважній частині нашої країни. Де варто чекати негоду, передає 24 Канал.

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Негода в Україні

Як повідомляють в Укргідрометцентрі, 15 вересня у західних, Вінницькій, Одеській та Житомирській областях грози; у Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській, Львівській, вдень і у Одеській областях значні дощі.

На Лівобережжі цього дня очікуються значні пориви вітру швидкістю 15 – 20 метрів за секунду. В інших регіонах вітер південно-східний, 7 – 12 метрів за секунду. Оголошено I рівень небезпечності, жовтий.

Де оголошено штормове попередження / фото Укргідрометцентр

Зазначимо, що температура вночі опускатиметься до +14...+19, в західних областях – до +9...+14. Вдень переважно буде +23...+28, у західних, Житомирській, Вінницькій та Одеській областях +18...+23. У Карпатах вночі +5...+10, вдень +11...+16.

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Очікується, що дощі триватимуть ще кілька днів. Уночі у понеділок, 16 вересня, в Карпатському регіоні та на Одещині місцями значні опади. Наступного дня дощ буде та само у Карпатах, а також у Криму.