Осінні дощі знову охоплять переважно західні області. Там же очікується і збереження прохолодної погоди.

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Прогноз погоди в Україні на 14 вересня

Синоптики прогнозують помірні дощі та грози у західних, південно-західних та Житомирській областях. У Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській, Львівській, вдень і у Одеській областях очікуються значні дощі. На решті території без опадів.

Вітер південно-східний, 7 – 12 метрів за секунду, на Лівобережжі пориви 15 – 20 метрів за секунду.

Температура вночі опускатиметься до +14...+19, в західних областях – до +9...+14. Вдень переважно буде +23...+28, у західних, Житомирській, Вінницькій та Одеській областях +18...+23. У Карпатах вночі +5...+10, вдень +11...+16.

Погода в обласних центрах

Київ +26...+28

Ужгород +18...+20

Львів +19...+21

Івано-Франківськ +19...+21

Тернопіль +19...+21

Чернівці +19...+21

Хмельницький +19...+21

Луцьк +20...+22

Рівне +20...+22

Житомир +22...+24

Вінниця +20...+22

Одеса +21...+23

Миколаїв +25...+27

Херсон +24...+26

Сімферополь +26...+28

Кропивницький +26...+28

Черкаси +25...+27

Чернігів +25...+27

Суми +25...+27

Полтава +25...+27

Дніпро +26...+28

Запоріжжя +25...+27

Донецьк +26...+28

Луганськ +27...+29

Харків +26...+28