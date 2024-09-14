Осінні дощі знову охоплять переважно західні області. Там же очікується і збереження прохолодної погоди.
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Прогноз погоди в Україні на 14 вересня
Синоптики прогнозують помірні дощі та грози у західних, південно-західних та Житомирській областях. У Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській, Львівській, вдень і у Одеській областях очікуються значні дощі. На решті території без опадів.
Вітер південно-східний, 7 – 12 метрів за секунду, на Лівобережжі пориви 15 – 20 метрів за секунду.
Температура вночі опускатиметься до +14...+19, в західних областях – до +9...+14. Вдень переважно буде +23...+28, у західних, Житомирській, Вінницькій та Одеській областях +18...+23. У Карпатах вночі +5...+10, вдень +11...+16.
Погода в обласних центрах
- Київ +26...+28
- Ужгород +18...+20
- Львів +19...+21
- Івано-Франківськ +19...+21
- Тернопіль +19...+21
- Чернівці +19...+21
- Хмельницький +19...+21
- Луцьк +20...+22
- Рівне +20...+22
- Житомир +22...+24
- Вінниця +20...+22
- Одеса +21...+23
- Миколаїв +25...+27
- Херсон +24...+26
- Сімферополь +26...+28
- Кропивницький +26...+28
- Черкаси +25...+27
- Чернігів +25...+27
- Суми +25...+27
- Полтава +25...+27
- Дніпро +26...+28
- Запоріжжя +25...+27
- Донецьк +26...+28
- Луганськ +27...+29
- Харків +26...+28
Прогноз погоди в Україні на 15 вересня / Укргідрометцентр