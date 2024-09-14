Осінні дощі знову охоплять переважно західні області. Там же очікується і збереження прохолодної погоди.

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Прогноз погоди в Україні на 14 вересня

Синоптики прогнозують помірні дощі та грози у західних, південно-західних та Житомирській областях. У Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській, Львівській, вдень і у Одеській областях очікуються значні дощі. На решті території без опадів.

Вітер південно-східний, 7 – 12 метрів за секунду, на Лівобережжі пориви 15 – 20 метрів за секунду.

Температура вночі опускатиметься до +14...+19, в західних областях – до +9...+14. Вдень переважно буде +23...+28, у західних, Житомирській, Вінницькій та Одеській областях +18...+23. У Карпатах вночі +5...+10, вдень +11...+16.

Погода в обласних центрах

  • Київ +26...+28
  • Ужгород +18...+20
  • Львів +19...+21
  • Івано-Франківськ +19...+21
  • Тернопіль +19...+21
  • Чернівці +19...+21
  • Хмельницький +19...+21
  • Луцьк +20...+22
  • Рівне +20...+22
  • Житомир +22...+24
  • Вінниця +20...+22
  • Одеса +21...+23
  • Миколаїв +25...+27
  • Херсон +24...+26
  • Сімферополь +26...+28
  • Кропивницький +26...+28
  • Черкаси +25...+27
  • Чернігів +25...+27
  • Суми +25...+27
  • Полтава +25...+27
  • Дніпро +26...+28
  • Запоріжжя +25...+27
  • Донецьк +26...+28
  • Луганськ +27...+29
  • Харків +26...+28

Прогноз погоди в Україні на 15 вересня / Укргідрометцентр