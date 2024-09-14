Осенние дожди снова охватят преимущественно западные области. Там же ожидается и сохранение прохладной погоды.
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Прогноз погоды в Украине на 14 сентября
Синоптики прогнозируют умеренные дожди и грозы в западных, юго-западных и Житомирской областях. В Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской, Львовской, днем и в Одесской областях ожидаются значительные дожди. На остальной территории без осадков.
Ветер юго-восточный, 7 – 12 метров в секунду, на Левобережье порывы 15 – 20 метров в секунду.
Температура ночью будет опускаться до +14...+19, в западных областях – до +9...+14. Днем преимущественно будет +23...+28, в западных, Житомирской, Винницкой и Одесской областях +18...+23. В Карпатах ночью +5...+10, днем +11...+16.
Погода в областных центрах
- Киев +26...+28
- Ужгород +18...+20
- Львов +19...+21
- Ивано-Франковск +19...+21
- Тернополь +19...+21
- Черновцы +19...+21
- Хмельницкий +19...+21
- Луцк +20...+22
- Ровно +20...+22
- Житомир +22...+24
- Винница +20...+22
- Одесса +21...+23
- Николаев +25...+27
- Херсон +24...+26
- Симферополь +26...+28
- Кропивницкий +26...+28
- Черкассы +25...+27
- Чернигов +25...+27
- Сумы +25...+27
- Полтава +25...+27
- Днепр +26...+28
- Запорожье +25...+27
- Донецк +26...+28
- Луганск +27...+29
- Харьков +26...+28
Прогноз погоды в Украине на 15 сентября / Укргидрометцентр