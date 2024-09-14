Осенние дожди снова охватят преимущественно западные области. Там же ожидается и сохранение прохладной погоды.

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Прогноз погоды в Украине на 14 сентября

Синоптики прогнозируют умеренные дожди и грозы в западных, юго-западных и Житомирской областях. В Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской, Львовской, днем и в Одесской областях ожидаются значительные дожди. На остальной территории без осадков.

Ветер юго-восточный, 7 – 12 метров в секунду, на Левобережье порывы 15 – 20 метров в секунду.

Температура ночью будет опускаться до +14...+19, в западных областях – до +9...+14. Днем преимущественно будет +23...+28, в западных, Житомирской, Винницкой и Одесской областях +18...+23. В Карпатах ночью +5...+10, днем +11...+16.

Погода в областных центрах

Киев +26...+28

Ужгород +18...+20

Львов +19...+21

Ивано-Франковск +19...+21

Тернополь +19...+21

Черновцы +19...+21

Хмельницкий +19...+21

Луцк +20...+22

Ровно +20...+22

Житомир +22...+24

Винница +20...+22

Одесса +21...+23

Николаев +25...+27

Херсон +24...+26

Симферополь +26...+28

Кропивницкий +26...+28

Черкассы +25...+27

Чернигов +25...+27

Сумы +25...+27

Полтава +25...+27

Днепр +26...+28

Запорожье +25...+27

Донецк +26...+28

Луганск +27...+29

Харьков +26...+28