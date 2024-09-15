В большей части Украины еще будет сохраняться летнее тепло, а столбик термометра будет показывать 25 – 27 градусов тепла. Запад будет первым регионом, где воцарится осень.

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Половину Украины накроют сильные ливни

16 сентября по ряду областей прокатится настоящая осенняя непогода. Гроза, сильный дождь и порывистый ветер охватит западные и южные области.

Так, Львовский региональный центр по гидрометеорологии уже опубликовал предупреждение, что на Львовщине ночью и утром местами значительные дожди, а днем местами порывы восточного ветра 15 – 20 метров в секунду.

В Винницкой области предупреждают об облачной погоде с прояснениями, а также небольшой короткочастный дождь ночью. Ветер тоже разгонится до 15 – 20 метров в секунду. Шквальные порывы ветра следует ожидать и в Хмельницкой области.

Согласно прогнозу Укргидрометцентра, Одесскую, Николаевскую, Херсонскую область будет заливать. Так, в Одесской области пройдет значительный дождь, будет гроза. В то же время температура днем будет оставаться в пределах 19 – 24 градусов тепла.

На Востоке тоже прогнозируют опасные метеорологические явления, в частности на Харьковщине.

Днем по области и по городу ожидаются порывы восточного ветра до 20 метров в секунду.