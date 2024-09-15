У переважній частині України ще зберігатиметься літнє тепло, а стовпчик термометра показуватиме 25 – 27 градусів тепла. Захід буде першим регіоном, де запанує осінь.

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Половину України накриють сильні зливи

16 вересня низкою областей прокотиться справжня осіння негода. Гроза, сильний дощ і поривчастий вітер охопить західні та південні області.

Так, Львівський регіональний центр з гідрометеорології вже опублікував попередження, що на Львівщині вночі та вранці місцями значні дощі, а вдень подекуди пориви східного вітру 15 – 20 метрів на секунду.

На Вінниччині попереджають про хмарну погоду з проясненнями, а також невеликий короткочасний дощ уночі. Вітер – до 15 – 20 метрів за секунду. Шквальні пориви вітру слід очікувати й на Хмельниччині.

Згідно з прогнозом Укргідрометцентру, Одещину, Миколаївщину, Херсонщину заливатиме. Так, в Одеській області пройде значний дощ, буде гроза. Водночас температура вдень залишатиметься у межах 19 – 24 градусів тепла.

На Сході теж прогнозують небезпечні метеорологічні явища, зокрема на Харківщині.

Вдень по області та по місту очікуються пориви східного вітру до 20 метрів за секунду.