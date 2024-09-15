Цього дня Одеса нагадує справжнє озеро – подекуди вода сягає пояса. Деяким містянам доводиться відрами збирати наслідки потужної негоди. Що відбувається в Одесі, передає 24 Канал.

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Погода в Одесі

Зранку 15 вересня метеорологи попередили жителів Одеси та області про небезпечні метеорологічні явища. Там до кінця доби зберігатиметься значний дощ, місцями сильна злива, під час грози пориви сягатимуть 15 – 20 метрів за секунду, видимість під час дощу 200 – 500 метрів.

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Одесити вже відчули на собі перші прояви вересневої негоди. Потужний дощ за короткий час затопив вулиці Одеси, утворивши струмки й озера води. Місто перетворилося на італійську Венецію.

У міськраді повідомили, що через зливу в Одесі ускладнений рух транспорту по вулицям Небесної сотні, Балківській, Вільямса. Також підтопило вулиці Євгена Чикаленка (колишня Ак. Глушко), Хімічну на розі Промислової та Інглезі.

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Як можна помітити з відео, у місті "пливуть" автівки, а будинки доводиться буквально рятувати від води.

Погода в Одесі: дивіться відео 24 Каналу