О соответствующем предложении со стороны нашего государства сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск на своей странице в соцсети Х. По его словам, такую идею ему предложил глава украинского правительства Денис Шмыгаль.

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Украина готова направить на помощь Польше сотню спасателей

Накануне президент Украины Владимир Зеленский поручил министру иностранных дел Украины Андрею Сибизи предложить странам-соседям помощь украинских спасателей в ликвидации последствий наводнения из-за экстремальных осадков.

Глава польского правительства Дональд Туск сообщил, что наше государство предложило отправить в Польшу на помощь с ликвидацией последствий масштабных наводнений около сотни спасателей.

По его словам, Шмыгаль прислал ему слова солидарности с Польшей и готовности немедленно отправить сотню спасателей, оснащенных специальным оборудованием, для борьбы с наводнениями.

Очень трогательно,

– отметил польский премьер.

Заметим, что интенсивные ливни привели к быстрому повышению уровня воды в регионе, к тому же юго-запад Польши оказался в наиболее критических условиях. Многие жители требуют эвакуации с крыш своих домов. Кое-где ситуация такая, что туда можно добраться только вертолетом. К сожалению, и погибший.