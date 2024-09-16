Об этом сообщили журналисты польского издания Gazeta Wrocławska. Сейчас в Строне-Шленски работают спасатели и военные, которые помогают местным выбраться из ловушки непогоды.

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Что принесло наводнение в Строне-Шленски

Польские журналисты сообщили, что городок Строне-Шленски понесло огромные убытки во время воскресной волны наводнения. После прорыва части дамбы разрушительная волна сразу же хлынула на город.

Связь с жителями этого польского населенного пункта сейчас очень сложная. В частности, не работают базовые станции мобильной связи, а также затруднено транспортное движение до самого города.

В Строне-Шленски сложилась критическая ситуация после потопа / Фото Paweł Relikowski / Polska Press

Кроме этого, в результате наводнения в Строне-Шленски повреждены два моста, из-за чего проезд в центр автомобилем практически невозможен. Жители, которые работают на месте, получают необходимую помощь, в частности от армии или спасателей.

Ближайшие к реке Моравки здания сильно повреждены. В дамбе, которая расположена над городом, есть прорыв минимум на несколько метров.

Последствия сильной непогоды в польском городе Строне-Шленски / Фото Paweł Relikowski / Polska Press

Также город отрезан от электро, газо и водоснабжения. Доезд до Лендек-Здруя на автомобиле также невозможен – дорога перекрыта. Жители, опасаясь за жизнь и здоровье своих близких, могут преодолевать несколько километров пешком, чтобы выбраться из ловушки непогоды.

К слову, из-за сильных непогоды и наводнения в Польше премьер-министр Дональд Туск объявил о подготовке постановления о введения состояния стихийного бедствия в стране. Между тем в украинской власти отметили, что наши спасатели могут помочь в преодолении последствий непогоды в Польше и других европейских государствах.