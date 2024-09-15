В результате стихийного бедствия уже есть погибшие, а также разрушены дома в отдельных районах. Что известно о масштабных наводнениях в Центральной Европе – читайте в материале 24 Канала.

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Какие последствия наводнений в Польше

Сильные дожди, связанные с циклоном "Борис", обрушились на Польшу с 12 сентября. Интенсивные ливни привели к быстрому повышению уровня воды в регионе, причем юго-запад Польши оказался в наиболее критических условиях. Власти особенно обеспокоены Нижнесилезским, Опольским, Силезским и Малопольским воеводствами, причем Нижнесилезское и Опольское воеводства испытывают самые серьезные угрозы.

Наводнение в Польше: смотрите видео

В историческом городе Глухолаз, расположенном на юго-западе Польши вблизи Чехии, спасатели развернули сотни мешков с песком вдоль берега реки, чтобы смягчить последствия наводнения. Жителей соседнего города Клодзко пока эвакуируют.

В Глухолазе вода течет по улицам города / Видео с аккаунта @BezpiecznikPL в соцсети Х

В Глухолазе впоследствии стало известно, что обвалился мост. В целом ситуация в Глухолазе катастрофическая. Вода рекой течет по улицам города. Ранее мэр города Павел Шимкович обратился ко всем жителям с просьбой эвакуироваться.

В Глухолазе обвалился мост / Видео с аккаунта @jachcy в соцсети Х

В горном городке Строне-Шленски Нижнесилезского воеводства в результате наводнения была повреждена дамба на реке Моравка, в результате город фактически оказался под водой.

Министерство национальной обороны сообщило, что для помощи в эвакуации в Строне-Шленски направлен вертолет Ми-17.

Ситуация с наводнением в Строне-Шленски / Видео с аккаунта @MeteoprognozaPL в соцсети Х

Многие жители требуют эвакуации с крыш своих домов. Кое-где ситуация такая, что туда можно добраться только на вертолете.

Наводнение в Польше / Фото PAP и польских СМИ

Кроме того, известно, что в Польше один человек погиб в повете Клодзко, который премьер-министр Дональд Туск назвал наиболее пострадавшим районом страны. Там местная река поднялась более 6 метров.

Синоптики утверждают, что сейчас в Польше выпало значительно больше осадков, чем в 1997 году, когда Вроцлав ушел под воду из-за обильных ливней.

Как непогода повлияла на Румынию

Издание Reuters сообщало, что Румыния борется с разрушительными последствиями недавнего наводнения, которое привело к гибели по меньшей мере четырех человек. Особенно сильно пострадал восточный регион страны, где тысячи домов были разрушены или серьезно повреждены.

Всего в Румынии наводнение поразило восемь уездов, нанеся ее жителям значительный ущерб. Премьер-министр Марчел Чолаку сообщил, что около 5 000 домов было повреждено, а 25 000 жителей остались без электричества. Особенно тяжелая ситуация сложилась в уезде Галац, где были обнаружены первые жертвы стихии.

Спасательные команды активно работают над преодолением непогоды, а местные власти взяли на себя обязательства оказать необходимую поддержку пострадавшим, включая продовольствие и временное жилье.

Мы создали оперативный кризисный штаб при Уездном совете Галацкого уезда с участием министров обороны, внутренних дел, окружающей среды. Приоритетом является спасение жизней. У нас есть вся необходимая логистика для быстрого вмешательства, включая аварийные вертолеты,

– сообщил премьер Румынии.

Масштабное наводнение в Румынии / Фото Getty Images

Что происходит в Чехии

Чешские СМИ пишут, что утром 15 сентября энергетическая компания CEZ Distribution объявила о серьезных перебоях в электроснабжении, которые коснулись 11 районов в северных регионах страны. Более 200 000 жителей пока остаются без электроэнергии, причем значительные перебои наблюдаются в Южноморавском, Высочинском, Злинском и некоторых районах Оломоуцкого краев.

К сожалению, ситуация не улучшается, и из-за затопления местности и сильного ветра возникают новые неисправности. Наши монтажники и коллеги из других компаний работают и будут работать целый день там, где это позволит безопасность,

– добавили в компании.

Чешская полиция сообщила, что разыскивает трех человек, которые находились в автомобиле, упавший в реку Старич 14 сентября вблизи Липова-Лазне, села примерно в 235 километрах к востоку от Праги, которое пострадало сильнее всего вместе с соседним городом Есеник.

Полиция и пожарная служба с помощью вертолета эвакуировали людей, которые оказались в районе. Всего в стране эвакуировали более 10 тысяч человек, сообщил чешскому телевидению глава пожарной службы.

Наводнение в городе Жулова / Видео с аккаунта @KucerkaMiroslav в соцсети Х

Самая сложная ситуация в Моравско-Силезском и Оломоуцком краях, а также в городе Градец-Кралове и Либерецком крае. Синоптики не исключают подтопления в Есеницком, Карновском и Опавском краях.

Последствия непогоды в городе Есеник / Видео с аккаунта @NickJF75 в соцсети Х

Сейчас в 38 населенных пунктах Чешской Республики объявили наивысшую угрозу наводнения. В Праге уже подняли защиту от наводнений, набережные перекрыли, а также останавливают работу различных объектов, к примеру, из-за непогоды прекратил работу зоопарк.

Австрия также готовится к стихийному бедствию

В Австрии также ухудшается ситуация с погодой. По данным Австрийского федерального института геосферы, август стал самым жарким месяцем за всю историю наблюдений, но последние прогнозы предсказывают сильные осадки во многих регионах, ежедневно ожидается до 20 сантиметров осадков. Снегопады уже начались в нескольких районах, что вызывает беспокойство относительно возможного схода лавин.

В австрийском Тироле сошла лавина, когда в горах была группа туристов из 30 человек. Известно, что один человек пропал, к ее поискам привлекли спасателей, однако, нашли ли пострадавшего – неизвестно.

В Вене поднялся уровень местной реки / Видео с аккаунта @AsgardIntel в соцсети Х

В связи с ухудшением погоды австрийские службы по чрезвычайным ситуациям готовятся к возможной эвакуации в нескольких муниципалитетах. Власти предупреждают, что в ближайшие дни могут возникнуть значительные трудности для жителей региона Нижняя Австрия.

Также погиб пожарный, который тушил наводнение в Нижней Австрии, сообщил в воскресенье вице-канцлер Австрии Вернер Коглер. Тем временем наводнение уже добралась до Вены, там в районе Пенцинг из домов эвакуировали местных жителей.

Молдова также тонет после сильных дождей

Из-за обильных дождей улицы городов и сел Молдовы охватила вода. В сети показали видео из Кишинева, на котором потоки воды сносят людей с ног. В частности, двух женщин вода затянула прямо под колеса машины, которая, к счастью, на тот момент стояла. Обеим помог прохожий.

Вода занесла двух женщин под колеса авто: смотрите видео

Также о подобном случае сообщали и в другой части города – там женщина попала в бурный поток воды.

В сообщении Департамент электротранспорта Кишинева подтвердил, что троллейбусное и автобусное сообщение приостановлено с целью обеспечения благополучия пассажиров и персонала.

Кроме того, сообщается, что Кишиневский театр оперы и балета имени Марии Биешу пострадал от подтопления в результате непогоды.

Сильные осадки привели к значительным перебоям в движении транспорта в Кишиневе и Страшенах, а также в Кантемирском и Лейском районах. Правительство опубликовало заявление, в котором подтвердил, что автомагистрали R34 и R35 пока заблокированы. Кроме того, 13 населенных пунктов в Оргеевском, Кантемирском и Леевском районах обесточены.

Река Бык в Кишиневе вышла из берегов: смотрите видео

В селе Романовка Леевского района прорвало дамбу водохранилища, из-за чего вода стекает в озеро.

Какие страны еще могут пострадать от непогоды

В Словакии и Венгрии ожидают, что из-за непогоды, которую принес циклон, река Дунай может приблизиться к критически высокому уровню. Ожидается, что пик волны наводнения около 8 метров может накрыть регионы уже на следующей неделе.

Сейчас спасатели готовятся к возможной непогоде. В столице Венгрии Будапеште официальные лица обновили прогнозы по повышению уровня Дуная во второй половине этой недели до уровня более 8,5 метра, приблизившись к рекордным 8,91 метра, которые наблюдали в 2013 году.