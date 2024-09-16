Известно, что наводнение разрушило мосты и дамбу в нескольких городах, там нет электричества и связи. В пострадавших регионах также проводят принудительную эвакуацию, а также приостановили обучение в школах и детсадах.

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Украина готова помочь с ликвидацией последствий наводнения

В Польше состояние стихийного бедствия могут ввести в определенной части или на всей территории страны – где оно произошло или где могут быть возникнуть его последствия.

После консультаций с профильными министрами и службами я распорядился подготовить постановление Совета министров о введении состояния стихийного бедствия,

– объявил Дональд Туск.

Также он сообщил, что Украина может помочь Польше с устранением последствий стихии.

"Недавно премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прислал мне слова солидарности с Польшей и готовность немедленно направить сотню спасателей, оснащенных специальным оборудованием, для борьбы с паводком. Очень трогательно", – написал Дональд Туск в соцсети X.

Президент Зеленский в своем вечернем обращении рассказал, что Украина готова помочь в целом 6 пострадавшим странам.

"По моему поручению министр иностранных дел Украины Андрей Сибига предложил соответствующим странам нашей части Европы помощь спасателей ГСЧС Украины", – сказал он.

Впоследствии глава МИД уточнил, что Украина предложила свою помощь также Молдове, Румынии, Словакии, Венгрии и Чехии.