Речь идет о Глухолазах в Опольском воеводстве и Строне-Шленски Нижнесилезского воеводства. Дожди там начались еще 12 сентября, и связаны они с циклоном "Борис".

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"Мы тонем", – мэр Глухолазов

В Глухолазах вода разрушила два моста – временный и тот, что находился на ремонте. Спасатели пытались укрепить мост каменными кубами, но вода оказалась мощнее.

Критическая ситуация с паводком в Глухолазах. Утром вода начала течь через насыпи на временном мосту через реку Бяла Глухоляска – теперь пожарные поняли, что мост уже не выдержит,

– писали польские СМИ.

Примерно в 11:10 вода таки разрушила временную переправу. Впоследствии не выдержала и другая, которая находилась на ремонте.

Момент разрушения моста в Глухолазах: смотрите видео

Ранее мэр города Глухолазы обратился ко всем жителям с призывом эвакуироваться.

"К сожалению, худшие сценарии сбылись, и сейчас самое важное – это эвакуация. Она уже не будет добровольной, мы выводим всех. Хотите этого или нет, но должны... К сожалению, некоторые люди, похоже, не понимают серьезности и масштаба угрозы... Мы тонем. Город почти полностью затоплен", – сказал Павел Шимкович.

Город Глухолазы затоплен: смотрите видео

К спасению местных привлекли не менее сотни бойцов территориальной обороны с катерами, волонтерскую водную аварийную службу и два вертолета. В городе уже нет ни электроэнергии, ни связи.

Город почти полностью затоплен. К нам поступает информация об обесточивании и отключенной стационарной связи в городе. Мы получаем все больше звонков с просьбой об эвакуации, но передвигаться по затопленным улицам трудно, и это возможно только с помощью грузовиков с высокой подвеской

– рассказали спасатели.

Ситуация в Глухолазах критическая: смотрите видео

Какова ситуация в других городах Польши

Критическая ситуация также в городе Строне-Шленски. Польские СМИ сообщили, что по неофициальным данным была повреждена дамба на реке Моравка. Сейчас Строне-Шленски и соседние населенные пункты недоступны: туда могут попасть только экстренные службы.

Ситуация в Строне-Шленски: смотрите видео

Затопило и город Клодзко. сообщается, что глубина воды в подтопленных кварталах в центре города колеблется от 50 сантиметров до 1,5 метра.

"Для эвакуации жителей использовали вертолеты. Министерство национальной обороны направило вертолет Ми-17 в Строне-Шленски. Перед обедом полицейский вертолет Black Hawk вылетел из аэропорта Вроцлава, чтобы забрать людей с крыши в Боджанув-Рудаве (Опольское воеводство). Тогда во Вроцлав направили два полицейских вертолета Bell-407: один из Кракова, другой из Щецина, которые также должны помочь в эвакуации жителей", – пишет TVP Info.

Вода затопила Строне-Шленски: смотрите видео

Также из-за подъема уровня воды в реке перекрыли мост в Пруднике Опольского воеводства.

В Освенциме Малопольского воеводства также объявили тревогу из-за наводнения. Уровень воды в Соли в 11:40 достиг отметки 511 сантиметров.

Вода размыла железнодорожные пути во многих польских городах. Жителей предупреждают, что ситуация на реках, которые берут начало на чешской территории, может ухудшиться.

Из-за стихийного бедствия временно приостановлены занятия в школах и детсадах, а школьные здания служат укрытием для эвакуированных.

Кроме того, спасатели рассказали, что во время спасательных работ в городе Цисиу Силезского воеводства злоумышленники повредили и ограбили пожарные автомобили. Преступников ищут.