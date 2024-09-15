Йдеться про Глухолази в Опольському воєводстві та Строне-Шльонські Нижньосілезького воєводства. Дощі там розпочалися ще 12 вересня, і пов'язані вони з циклоном "Борис".

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"Ми тонемо", – мер Глухолазів

У Глухолазах вода зруйнувала два мости – тимчасовий та той, що перебував на ремонті. Рятувальники намагалися зміцнити міст кам'яними кубами, але вода виявилася потужнішою.

Критична ситуація з паводком у Глухолазах. Зранку вода почала текти через насипи на тимчасовому мосту через річку Бяла Глухоляска – тепер пожежники зрозуміли, що міст уже не витримає,

– писали польські ЗМІ.

Приблизно об 11:10 вода таки зруйнувала тимчасову переправу. Згодом не витримала й інша, яка перебувала на ремонті.

Момент руйнації мосту у Глухолазах: дивіться відео

Раніше мер міста Глухолази звернувся до всіх мешканців із закликом евакуюватися.

"На жаль, найгірші сценарії справдилися, і наразі найважливіше – це евакуація. Вона вже не буде добровільною, ми виводимо всіх. Хочете цього чи ні, але мусите… На жаль, деякі люди, схоже, не розуміють серйозності та масштабу загрози... Ми тонемо. Місто майже повністю затоплено", – сказав Павел Шимкович.

Місто Глухолази затоплено: дивіться відео

До порятунку місцевих залучили щонайменше сотню бійців територіальної оборони з катерами, волонтерську водну аварійну службу та два гелікоптери. У місті вже немає ані електроенергії, ані зв'язку.

Місто майже повністю затоплено. До нас надходить інформація про знеструмлення та відключений стаціонарний зв'язок у місті. Ми отримуємо все більше дзвінків з проханням про евакуацію, але пересуватися затопленими вулицями важко, і це можливо лише за допомогою вантажівок з високою підвіскою

– розповіли рятувальники.

Ситуація у Глухолазах критична: дивіться відео

Яка ситуація в інших містах Польщі

Критична ситуація також у місті Строне-Шльонські. Польські ЗМІ повідомили, що за неофіційними даними була пошкоджена дамба на річці Моравка. Наразі Строне-Шльонські та сусідні населені пункти недоступні: туди можуть потрапити лише екстрені служби.

Ситуація у Строне-Шльонські: дивіться відео

Затопило і місто Клодзко. повідомляється, що глибина води в підтоплених кварталах у центрі міста коливається від 50 сантиметрів до 1,5 метра.

"Для евакуації жителів використовували гелікоптери. Міністерство національної оборони направило вертоліт Мі-17 до Строне-Шльонські. Перед обідом поліцейський гелікоптер Black Hawk вилетів з аеропорту Вроцлава, щоб забрати людей з даху в Боджанув-Рудаві (Опольське воєводство). Тоді до Вроцлава направили два поліцейські гелікоптери Bell-407: один із Кракова, інший із Щецина, які також мають допомогти в евакуації мешканців", – пише TVP Info.

Вода затопила Строне-Шльонські: дивіться відео

Також через підйом рівня води в річці перекрили міст у Прудніку Опольського воєводства.

В Освенцимі Малопольського воєводства також оголосили тривогу через повінь. Рівень води в Солі об 11:40 сягнув позначки 511 сантиметрів.

Вода розмила залізничні колії у багатьох польських містах. Мешканців попереджають, що ситуація на річках, які беруть початок на чеській території, може погіршитися.

Через стихійне лихо тимчасово призупинено заняття в школах і дитсадках, а шкільні будівлі служать укриттям для евакуйованих.

Окрім того, рятувальники розповіли, що під час рятувальних робіт у місті Цісіу Сілезького воєводства зловмисники пошкодили та пограбували пожежні автомобілі. Злочинців шукають.